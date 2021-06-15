川普政府迫蘋果提供通聯？ 參院司委會要查
參院司法委員會開始調查川普政府強迫蘋果公司(Apple)提供民主黨眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)和民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)通聯紀錄的案件。
民主黨議員日前寫給司法部長加蘭德(Merrick Garland)的信中呼籲司法部徹查，列出可能涉案的官員名單。
參院司法委員會的民主黨議員在信中寫道，「這項由前總統川普和前司法部長巴維理(William Barr)採取的行為令人憂慮，司法部對此案的調查決策受到不當的政治考量所影響」。
這封信函呼籲司法部「保存所有相關證據」，稱「許多涉及此案的濫權官員仍在司法部，就連川普欽點的巴維理直到2020年2月都還負責此案」。
媒體日前報導，謝安達與民主黨籍國會議員、助理的手機資料，在川普任內被司法部掌握；川普的司法部不只掌握前數議員及助理的手機資料，就連三名記者，以及川普的前白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)的手機內容都不放過。
目前調查顯示，許多資料在2017、2018年間被洩漏，顯然聚焦川普政府早期行事，以及民主黨調查川普的事宜。
參院司法委員會初步調查聚焦議員的手機內容，協請司法部說明針對兩名議會成員及其下屬與家屬的「事實和法律前置作業程序」，以及取得傳票的過程，並請司法部告知是否試圖取得其他議員的資料。
此外，參院司法委員會也請司法部提交當初的傳票，並解釋從蘋果取得議員手機資料的過程，包括司法部法律顧問辦公室是否曾提供相關建議。
參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及參院多數黨黨鞭、民主黨籍聯邦參議員德賓(Dick Durbin)11日發表聲明說，川普任內兩位前司法部長巴維理與塞辛斯(Jeff Sessions)都應出席參院司法委員會作證；倘若拒絕，國會將會發出傳票，但後者需要至少一位共和黨議員的支持。
這項訴求顯示參院司法委員會計畫聚焦調查兩位前司法部長的努力，試圖了解在塞辛斯任內啟動這項行動的決策，以及巴維理繼任後委派一名資深檢察官監督此行動的情報。
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