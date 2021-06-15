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川普政府迫蘋果提供通聯？ 參院司委會要查

編譯陳韻涵／綜合14日電
蘋果公司捲入前總統川普政府官員秘密取得民主黨議員與記者通聯紀錄事件。(美聯社)
蘋果公司捲入前總統川普政府官員秘密取得民主黨議員與記者通聯紀錄事件。(美聯社)

參院司法委員會開始調查川普政府強迫蘋果公司(Apple)提供民主黨眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)和民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)通聯紀錄的案件。

民主黨議員日前寫給司法部長加蘭德(Merrick Garland)的信中呼籲司法部徹查，列出可能涉案的官員名單。

參院司法委員會的民主黨議員在信中寫道，「這項由前總統川普和前司法部長巴維理(William Barr)採取的行為令人憂慮，司法部對此案的調查決策受到不當的政治考量所影響」。

這封信函呼籲司法部「保存所有相關證據」，稱「許多涉及此案的濫權官員仍在司法部，就連川普欽點的巴維理直到2020年2月都還負責此案」。

媒體日前報導，謝安達與民主黨籍國會議員、助理的手機資料，在川普任內被司法部掌握；川普的司法部不只掌握前數議員及助理的手機資料，就連三名記者，以及川普的前白宮法律顧問麥甘恩(Don McGahn)的手機內容都不放過。

目前調查顯示，許多資料在2017、2018年間被洩漏，顯然聚焦川普政府早期行事，以及民主黨調查川普的事宜。

參院司法委員會初步調查聚焦議員的手機內容，協請司法部說明針對兩名議會成員及其下屬與家屬的「事實和法律前置作業程序」，以及取得傳票的過程，並請司法部告知是否試圖取得其他議員的資料。

此外，參院司法委員會也請司法部提交當初的傳票，並解釋從蘋果取得議員手機資料的過程，包括司法部法律顧問辦公室是否曾提供相關建議。 

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及參院多數黨黨鞭、民主黨籍聯邦參議員德賓(Dick Durbin)11日發表聲明說，川普任內兩位前司法部長巴維理與塞辛斯(Jeff Sessions)都應出席參院司法委員會作證；倘若拒絕，國會將會發出傳票，但後者需要至少一位共和黨議員的支持。

這項訴求顯示參院司法委員會計畫聚焦調查兩位前司法部長的努力，試圖了解在塞辛斯任內啟動這項行動的決策，以及巴維理繼任後委派一名資深檢察官監督此行動的情報。

司法部 川普 參院

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