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民主黨中間派、進步派異見不斷 關係緊張瀕沸點

編譯潘勛／綜合14日電
民主黨進步派眾議員歐瑪(左二)、歐凱秀(右二)等「四人幫」常發表激進言論，讓選民側目，質疑民主黨的執政能力。(美聯社)
民主黨進步派眾議員歐瑪(左二)、歐凱秀(右二)等「四人幫」常發表激進言論，讓選民側目，質疑民主黨的執政能力。(美聯社)

隨著國會即將進入夏季休會，民主黨內中間派與進步派之間的不睦已愈演愈烈，兩造爭執點很多，「費力把事拖」(filibuster)、以阿關係、警政預算、移民政策，互不相讓的態度既危及拜登施政，也讓2022年期中選後，民主黨難保國會兩院的多數優勢。

國會山莊報(The Hill)報導，民主黨在參、眾兩院擁有微弱多數，目前高層還能穩住陣腳，團結成員支持拜登總統雄心萬丈的施政，最突出的成就便是3月通過總額1兆9000億元的開支法案，即便共和黨沒半票支持也能達陣。

但民主黨內不睦在外界看來，已瀕臨炸鍋熱度；高層雖堅稱沒有不睦，有的只是黨內良性互動，終能化解並且團結。

但不論在參院還是眾院，民主黨內中間派及進步派的衝突已公開化；例如在參院，曼欽與席納瑪兩位出聲反對廢除「費力把事拖」議事規則，引發進步派的怒火；進步派認為費力把事拖是拜登施政的最大障礙。

曼欽甚至反對投票權改革法案，另威脅阻擋任何民主黨大規模提案，連基建案都在其中，這麼決絕的立場已激怒國會內、外民主黨同志，指責曼欽根本在鼓勵一昧阻撓的共和黨。

民主黨眾院進步派黨團領袖賈亞帕爾(Pramila Jayapal)指出，民主黨必須承認，指望共和黨合作根本是緣木求魚；另位民主黨聯邦參議員表示，曼欽在搞什麼鬼，他真不懂，誠盼有高人能指點一下。

副總統賀錦麗日前在出訪中美洲時，央求有心闖關赴美的無證移民別來；但民主黨自由派卻指出，國家法律明白規定，外國人碰到母國暴力或鎮壓威脅，得赴美尋求庇護，因此他們對賀錦麗中美行的成果也群起攻之。

此外引發民主黨內之爭的還有以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的戰爭，美國該抱持什麼態度；雖說眾院議長波洛西使盡全力把眾議員歐瑪(Ilhan Omar)引爆的爭議壓下來，但在一旁看好戲的共和黨可不會錯過良機，拿此當成素材，指責民主黨太「激進」，盼能吸引選民側目，質疑民主黨的執政能力，叫民主黨在2022期中選後，連微弱多數都告喪失。

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