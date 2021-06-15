CNN爆台山核電廠「輻射威脅」 廠方：指標正常

媒體傳出位於廣東台山核電廠有氣體外洩，法國合資企業向美求援。圖為2013年廣東台山核電廠資料照。(美聯社)

中國 廣東台山核電廠被懷疑洩漏核放射物質，有線電視新聞網CNN報導，營運廣東台山核電廠的法國核反應爐公司法馬通(Framatome)，曾於本月初致信美國能源部 ，提到台山核電廠有「即時輻射威脅」，並要求華府提供技術支援。

台山核電廠傳出放射物質洩漏的消息，引發各方關切，尤其是鄰近的香港、澳門，台山核電廠並接獲多方查詢電話。

「香港經濟日報」報導，台山核電廠13日晚就此回應表示，台山核電廠一號機組已進入第二個燃料循環，目前處於滿功率運行狀態；台山核電廠二號機組已按計畫完成大修，已於本月10日併網成功。本次大修是台山核電廠二號機組投入商運後的首次大修，大修安全、品質、工期等指標均完成了既定目標。

台山核電廠表示，自投入商運以來，核電廠嚴格按照運行執照文件、技術程式控制機組運行，兩台機組各項運行指標均滿足核安全法規和電廠技術規範要求。按連續監測環境數據顯示，目前台山核電廠及周邊環境指標正常。

位在廣東江門的台山核電站被爆疑似出現洩漏事故。圖為側面望去兩台機組。(圖取自中廣核官網)

CNN報導引述消息來源指出，法國核反應爐公司於5月底聯繫美國能源部，告知台山核電廠有潛在問題，接著在本月3日提出營運安全協助請求，正式要求允許他們分享美國技術援助以解決緊急安全事態，同時告知美國官員，反應爐正在外洩裂變氣體。

之後，根據CNN取得的備忘錄，法國核反應爐公司於本月8日進一步聯繫能源部，要求加速審查這項請求，內文提到：「現況對廠址和大眾而言是迫切的輻射威脅，法國原子能公司緊急要求技術資料轉移和協助的許可，好讓電廠恢復正常運作。」

CNN報導，文件還顯示，法國原子能公司向美國能源部求援，是因為中國政府持續提高這座電廠在不關閉的條件下可安全釋出氣體的上限。美國能源部並未直接回應相關說法。

報導稱，美國官員透露，美國國家安全會議上周在監控狀況的同時也數度召開會議，但評估後認為，台山核電廠的情況並未達到「危機程度」。報導還指出，美國雖可允許向法馬通提供技術援助，但是否需要完全關閉工廠則由中國決定。

知情人士說，美國官員目前不認為這次外洩達到「危機程度」，但承認外洩量正在增加，需要密切監控。拜登政府與法國政府討論過這次狀況，也請教過美國能源部的專家，還曾聯繫中國政府，但不清楚聯繫的程度。

核子科學家羅費爾(Cheryl Rofer)說：「法國會求援，這點並不令人意外。一般而言，這種事不算特別，尤其如果他們認為所聯繫的國家能提供某種特殊協助。」她補充道：「但中國一向喜歡表現得一切都很順利。」

台山核電廠是中法合作的核電廠，位於廣東省江門台山市赤溪鎮腰古村，面向南海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。

台山核電廠建有兩台EPR(歐洲先進壓水堆)核電機組(全球首台商轉EPR三代核電機組)，一號機組於2018年12月商業運轉，二號機組於2019年9月商業運轉。

今年4月5日，台山核電廠發生一起○級運行事件(對不具有安全意義的微小事件稱為偏差，歸為○級)。 是少量放射性氣體非預期進入水封管道，殘留在水封管道內的極少量氣體再經通風管道排至煙囪導致。