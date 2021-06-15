最高法院審案期將結束 同性寄養家庭、投票權等5裁決受矚

聯邦最高法院可望在7月之前，對同婚寄養家長及宗教自由、歐記健保等五大訴訟案做出最終裁定。(路透)

最高法院暑假前審案期即將結束，約有20項待審案件可望在7月之前「大清倉」，做出最終裁定。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，這些待審案件中可望出現多項具有指標意義的判例，反映保守派大法官以六票優勢領先三票自由派大法官的現實；最高法院立場近年明顯趨於保守化，九位大法官裡由前總統川普任命的就達三位。最受矚目的五項裁決包括：

同婚寄養家長及宗教自由

「富爾頓控告費城 市府案」(Fulton v. City of Philadelphia)，已於2020年11月4日完成口語辯論。寄養家庭仲介機構「天主教社會服務」(Catholic Social Services)基於信仰因素，不為兒童安排交給同性婚姻伴侶，結果遭到費城市府解除合作關係。「天主教社會服務」對費城市府提告，理由為憲法第一修正案保障宗教自由被市府侵犯。

歐記健保 面臨挑戰

「加州控告德州案」中，共有18個共和黨執政州聯合提告，因為國會於2017年停止對拒絕購買醫療保險的民眾祭出稅務處罰。不少法律專機認為，歐記健保有機會度過訴訟考驗，以某種形式持續存在。

投票 權

與亞利桑納州選務爭議有關的「布諾維克控告民主黨全國委員會案」(Brnovich v. DNC)，判決結果將牽涉到少數族裔選民投票權益能否受到保障。由共和黨陣營主導的投票權限縮措施，過去幾個月來在全美多州議會陸續立法通過，最高法院如何判決，影響深遠。

全美大學體育聯盟(NCAA)選手津貼

「全美大學體育聯盟控告艾司頓案」(NCAA v. Alston)裡，由於全美大學體育聯盟對學生運動選手領取津貼訂定限制，引發爭議。

學生言論自由

「馬哈諾地區學區控告布蘭迪‧李維(Brandi Levy)案」(Mahanoy Area School District v. B.L.)中，當時年僅14歲的李維在社群網站Snapchat發文使用髒話，遭啦啦隊教練處分。李維父母認為女兒言論自由權遭到侵犯，但學區則提出上訴。學校是否有權對學生在校園之外的言論做出規範，是這起案件的爭議核心。