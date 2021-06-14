全美首間醫院強制全員打疫苗 員工提告 法院駁回

休士頓衛理醫院為全美第一間要求員工接種的醫院，但員工不服，本月6日在院方舉牌抗議。法院裁定員工抗議無效。(美聯社)

休士頓 衛理醫院要求所有員工接種新冠肺炎疫苗 ，讓超過100名員工提出告訴，但卻被德州 聯邦法官駁回。

休士頓衛理醫院為全美第一間要求員工接種的醫院，不過地方法官琳恩.休斯( Lynn Hughes)表示院方並未違法，強迫員工必須接種才能保住工作。雖然目前告訴遭到駁回，但員工仍打算上訴。

來源：KHOU 11

幾天前院方才表示，接種的員工已接近100%。醫院總裁兼執行長布恩(Mark Boom)表示：「我們終於能把這件事放下，專注在服務、品質、創新以及絕佳的安全性。我們最在意的是病人的安全，做為最優秀與投入的團隊，我們的員工和醫生團隊完成了身為醫護人員的使命。」

然而若未完成接種將面臨14天的停職。但若在14天停職前仍未完成接種，院方表示將「立即展開解僱流程」。院方表訂的接種最終日為6月7日。

本案原告117名，由護士珍妮佛.布里吉斯(Jennifer Bridges)為首，控訴醫院「強迫員工當白老鼠」以換取工作。控訴指出疫苗仍在實驗階段且具危險性，強迫接種違反聯邦法律。

來源：Reporting Texas TV

在一分5頁的命令中，休斯駁斥原告的論點。但她特別抨擊原告將強制接種疫苗，與二戰大屠殺的人體實驗相比。休斯寫道：「納粹醫生的人體實驗，造成受害者極大痛苦、永久傷殘甚至死亡。把要求接種比喻為集中營的人體實驗，是非常不負責任的行為。」

原告辯護律師伍德菲爾(Jared Woodfill)表示，客戶有意上訴，向德州最高法院尋求類似案件的相似判決。伍德菲爾表示：「這場仗我們必須保護客戶的權益，不得以強迫參加人體實驗為條件，交換僱傭關係。我相信最終，衛理醫院必須為他們的決策負責。」