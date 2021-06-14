美疫情雖趨緩 遲不打疫苗地區 染疫風險仍高

專家警告說，人民接種疫苗最少的區域，目前倖免於疫情的現象轉瞬即逝，疫情隨時可能復起。 圖為阿拉巴馬州伯明罕市中心附近的疫苗接種站。（美聯社）

新冠肺炎確診案例在全國大部分地區都減少，即便有些州居民遲不肯接種疫苗 也是一樣，凡與此趨勢相悖的州，疫苗接種率幾乎都低於全國平均值，專家警告說，人民接種疫苗最少的區域，目前倖免於疫情 的現象轉瞬即逝，疫情隨時可能復起。

美聯社13日報導，全國新冠確診數已連續下降一周；據約翰霍普金斯大學統計，七日平均值由5月29日的2萬1000例，到6月12日降為1萬4315例。各州及城市紛紛調低防疫管制及強制佩戴口罩，就算在室內也一樣。

約翰霍普金斯大學統計指出，目前只有阿拉巴馬、阿肯色、夏威夷、密蘇里、內華達、德州、猶他及懷俄明這八個州滾動式七日染疫平均值，要比兩周前來得高。聯邦疾病防制中心(CDC)表示，除了夏威夷以外，另七州的疫苗接種率都低於全國完全接種平均值的39.7%。

同一時段人均新染疫數最低的十個州，民眾完全接種疫苗的比率都比全國平均值來得高，其中佛蒙特、麻州及康乃狄克三州接種率位列全國前三甲。

專家認為，全國新染疫數下降原因很多，接種疫苗、自然狀態下接觸到新冠病毒而生免疫力 、天氣變暖、民眾減少留在室內時間，都有關係。

喬治華盛頓大學公共衛生學教授溫麟衍(Leana Wen)指出，她很關切接觸到新冠病患而取得天然免疫力的人，其免疫力只怕很快就會減弱；疫苗接種率很低的各州可能變成疫情熱點，也叫她憂心。

溫麟衍表示，大家在6月很幸運，不代表季節進入晚秋及冬天還會幸運下去；美國已出現新冠變種病毒，傳染力更強，毒性更毒，沒有免疫力或者免疫力下降之中的人，可能再次染疫。