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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

全美幼兒園今秋重開 學童將暴增 校方急聘教師

編譯林梅婕／綜合13日電
全美各州學區都在為今秋幼稚園開學預做準備，擔心學童暴增，增聘教師。圖為紐約州萊伊市一所幼稚園學童上月使用隔離板上課，確保安全。(美聯社)
全美各州學區都在為今秋幼稚園開學預做準備，擔心學童暴增，增聘教師。圖為紐約州萊伊市一所幼稚園學童上月使用隔離板上課，確保安全。(美聯社)

新冠肺炎疫情趨緩之際，今年秋季學期的幼兒園註冊人數預計會比去年秋天大幅增加，全美幼兒園也開始大舉徵聘教師，預做準備；許多兒童經過將近一年的停學，校方更積極安排補課。

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)國家早期教育研究所資深主任柏奈特(Steven Barnett)說：「幼兒園教師今年的工作將會比以往困難許多」；他分析，四歲學童在疫情前的就學率從71%，到疫情間大幅衰退至54%，其中以家境清寒的學生就學率最低。

根據大多州政府規定，幼兒園為非必要教育，有時候父母甚至為了讓孩子們有更多時間讓閱讀能力發展的較完全，刻意延後一年就學；今年加上疫情考量，即使較年長的學童也都暫停就學。

以堪薩斯州為例，疫情期間幼兒園註冊率衰退9%；當地一名家長克絲丁娜·紐(Christina Neu)的女兒和同年級的學生相比年紀已稍長一些，今年又得知女兒對26種食物過敏，讓紐恩更加擔心：「我也會有點害怕，不想讓我的小孩面對太多未知的狀況，而且老師要同時照顧這麼多學生，我也會擔心他們壓力過大。」

全美各州學區都在為今秋幼稚園開學預做準備，擔心學童爆增，增聘教師。圖為緬因州一所...
全美各州學區都在為今秋幼稚園開學預做準備，擔心學童爆增，增聘教師。圖為緬因州一所幼稚園在2018年沒有疫情時上課神情。(美聯社)

今年有了聯邦政府補助，校方有更多資金加以運用，為下學期課程進行各種安排；佛羅里達州的橙郡(Orange County)預計，今年秋季註冊的學生將比去年增加17%，該郡地區學校特地在暑假安排五周半的輔導課程，讓有需要的學生可以順利過渡。

明尼蘇達州聖保羅(St. Paul)也預計今年註冊率將比疫情前增加22%，當地的地區學校則計畫在暑假為學生進行測驗，過濾出有特殊需求的學生，例如視力不良或言語能力發展遲緩等。

新墨西哥州的阿布奎基公立學校(Albuquerque Public Schools)學區總監艾德(Scott Elder)也認為，去年一整年都在家自學、遠端學習、或未依年齡就讀的兒童，在基本數字和字母的認識上可能會稍嫌不足，他說：「學習進度落後並非一日就能補足，有時可能還會花上幾年的時間，但問題最終仍會解決。」

疫情 教育 新澤西州

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