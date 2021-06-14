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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

封鎖一年 加州15日首次全面重啟 店東喊：我們要顧客

記者顏伶如／綜合報導
加州將於15日全州重啟，洛杉機拉丁區奧維拉街上「奧維瑞塔村」店主瑪莎‧梅狄納，擔心但未來將會如何，卻充滿許多未知。(美聯社)
加州將於15日全州重啟，洛杉機拉丁區奧維拉街上「奧維瑞塔村」店主瑪莎‧梅狄納，擔心但未來將會如何，卻充滿許多未知。(美聯社)

疫情最嚴重的期間，洛杉磯老街「奧維瑞塔村」(Olverita's Village)商店負責人瑪莎‧梅狄納(Martha Medina)偶爾會回到暫停營業的店裡，確認所有狀況安全無虞。從墨西哥進口的民族風洋裝都整齊地掛在牆上，金銀兩色鑲編的首飾也掛在架上，鎖在玻璃櫃裡的藝術品完好如初。但與過去不同的是，店裡沒有員工，沒有消費者，也沒有昔日熱鬧歡樂的傳統拉丁音樂。

梅狄納說：「那些日子令我感到非常難過。我覺得永遠不可能再開門做生意了。」

而現在，梅狄納的商店已經重啟營業，但由於加州政府的防疫規定，跟梅狄納一樣位於奧維拉街(Olvera Street)以及附近的商家與餐廳，目前經營仍都面臨挑戰。受到居家避疫影響而暫停營業長達15個月的商家，周二即將第一次全面重啟，但未來將會如何，卻充滿許多未知。

梅狄納指出：「我只希望能夠每天持續做生意。我沒有奢求恢復正常，我估計將是半正常的狀況。」

過去每天開門營業，但如今改成每周營業五天的梅狄納說：「感謝上帝我的店還在，但我真的需要有顧客上門。」

加州在2020年3月宣布全州經濟暫停，現在則是全美各州當中最早全美重啟的少數幾州，但加州商家在過去幾個月來，已在營運減量的情況下恢復運作。

過去兩個月裡，加州新冠病毒確診率在全美各州當中排名最低，疫苗接種率則比其他州相對為高。統計顯示，符合疫苗施打資格的加州居民當中，至少三分之二已經至少接種一劑疫苗。

加州將於15日全州重啟，洛杉機的蓋蒂博物館上月有限度開放，本月15日將全面開放。...
加州將於15日全州重啟，洛杉機的蓋蒂博物館上月有限度開放，本月15日將全面開放。（Getty Images）

加州州長紐森(Gavin Newsom)很早就把6月15日訂為解除幾乎所有商家及商業活動人潮及社交距離限制的目標日期，但宣布重啟並不代表消費者會立刻湧回商店或參加過去經常出現人山人海盛況的各種活動。

「奧維拉街商會基金會」(Olvera Street Merchants Association Foundation)財務長韓里(Valerie Hanley)指出，絕大多數店家都縮短營業時間，或者一周當中選擇幾天休息。她說，奧維拉街商家並不像社區當中的當地餐廳，而是市場定位非常明確的商家，「如果無法找到符合市場定位的消費族群，我們可就麻煩了。」

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