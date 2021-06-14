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「擁川」美南浸信會爆路線之爭 互批偏離核心使命

編譯潘勛／綜合13日電
前總統川普時代，基督教福音派高層常現身白宮為其發功加持，但目前川普下台，福音派美南浸信會傳出內部路線之爭。圖為該會會眾禱告。(美聯社)
前總統川普時代，基督教福音派高層常現身白宮為其發功加持，但目前川普下台，福音派美南浸信會傳出內部路線之爭。圖為該會會眾禱告。(美聯社)

前總統川普時代，基督教福音派高層常現身白宮為其發功加持，但目前川普下台，福音派規模最大、最具影響力的美南浸信會(SBC)傳出內部路線之爭，一派主張政教分離，遠離選舉政治而喚回信眾，但另一派則說教會走偏左傾，才無法引吸信眾來獻身於保守派大義，應該繼續投入政治，兩派互罵對方偏離核心使命，好戲正上演中。

「華爾街日報」報導，SBC的內部分裂公之於眾，是因為SBC華府首席說客又經常批評川普的莫爾(Russell Moore)5月宣布辭職；上周莫爾還寫了很多信函，批評其他SBC高層就處理性侵指控處理不當，而且對種族問題表態曝光。

川普下台，成了美南浸信會路線之爭的導火線。(路透)
川普下台，成了美南浸信會路線之爭的導火線。(路透)

莫爾離職後，SBC總裁葛里爾(J.D. Greear)也在6月宣布離任，他倆曾出力界定福音派教義；目前兩大職務同時出現空缺。

SBC信託委員會將派人繼任莫爾的職位；但葛理爾留下的總裁一職，則要在13日於納什維市舉行的SBC年度大會投票才能產生。目前為此已爆發紛爭，對SBC乃至更廣的福音教派的未來影響很大。

葛里爾2月演講時曾發問，SBC到底想當基督信徒，還是共和黨的南方人馬？SBC不該讓民主黨人覺得要歸皈耶穌很難才對。

福音派信徒幾十年來一直是強大的保守派集團；可即便SBC的政治影響力成長，信眾成員跟美國很多宗教團體一樣，都在減少中。

SBC雖還是全國最大新教教會，目前成員約1400萬人，但與2006年最高峰的1600多萬人比已大幅減少，2020年更出現百年來最大的教眾流失。

SBC信眾九成是白人，過去與川普政府走得很近，結果讓信眾的世代及意識形態分裂加劇；正在競選SBC總裁的阿拉巴馬州布道人利頓(Ed Litton)指出，教會跟共和黨走太近，有疏離本能爭取入會信眾之虞，比如年輕人及有色族裔，SBC要吸引他們才能再次成長。

但去年組成的「保守派浸信教徒網絡」(CBN)成員則堅稱，SBC正悖離聖經正統，太偏自由派。

川普 共和黨 阿拉巴馬州

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