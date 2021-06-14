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亞利桑納大選驗票 成了州議員熱門觀光景點

編譯洪毅／綜合13日電
亞利桑納州涵蓋鳳凰城的馬里考帕郡仍在進行中的2020總統大選驗票備受爭議，至少有10個州的議員前往參觀。(美聯社)
亞利桑納州涵蓋鳳凰城的馬里考帕郡仍在進行中的2020總統大選驗票備受爭議，至少有10個州的議員前往參觀。(美聯社)

亞利桑納州涵蓋鳳凰城的馬里考帕郡(Maricopa County)仍在進行中的2020總統大選驗票備受爭議，共和黨自家人也未必相挺，卻沒有辦法阻止其成為「觀光景點」；截至11日，至少有10個州的議員已前往、或將前往老兵紀念體育館參觀驗票。

據「國會山報」(The Hill)報導，截至11日，已有來自阿拉斯加、喬治亞、內華達、密西根、奧克拉荷馬、賓州、猶他、維吉尼亞、華盛頓等州的議員造訪亞利桑納，威斯康辛州的議員則將在12日到訪，以瞭解正在進行中的馬里考帕郡逾210萬張選票的驗票作業。

但是此驗票備受爭議；首先，此驗票的動機與前總統川普指控去年有規模大到足以翻盤結果的「選舉舞弊說」相關，此說卻並未得到任何司法機關認可，因此普遍被視為「陰謀論」。

其次是負責馬里考帕郡驗票的資安公司Cyber Ninjas，其執行長不單是「陰謀論」的信奉者，而且公司從未有過驗票經驗，甚至有在場的觀察員稱，他們會檢查選票是否有「竹子纖維」，因為有說法指選票曾運到東亞地區「作票」。

在這樣的背景下，馬里考帕郡監事委員會5月下旬致函州參議會，稱此驗票已是「世界笑柄」，應該停止；該委員會有共和黨人四名、民主黨人一名，全員皆有簽字。

但這些依然無法阻止絡繹不絕的「州議員參訪團」。威州眾議員布蘭德琴(Janel Brandtjen)表示，前往參訪的目的是「汲取教訓」，瞭解大規模驗票過程；同行的墨菲(Dave Murphy)則說，他要確保威州的選舉能夠盡可能公平而透明，恢復民眾對選舉的信心。

對馬里考帕郡驗票表示熱烈歡迎的川普，稱這是其他州的「榜樣」，還特別點名賓州應「全面驗票」；拜登2020年在賓州領先逾7萬票，川普2016年時在賓州的領先票數為4萬4000票以上。

民主黨人則對此不安，因為參訪的議員中，不少是大選舞弊說的信奉者，甚至有些還參加過1月6日的國會暴動事件；因此擔憂這類「驗票」的相關效應持續發酵，進而動搖對民主體制的信任。

賓州 川普 民主黨

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