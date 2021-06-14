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川普今滿75歲生日 再戰2024…仍然不掀牌

編譯柯立偉／綜合13日電
前總統川普14日滿75歲，但他仍在考慮2024年再度出馬競選總統。(路透)
前總統川普14日滿75歲，但他仍在考慮2024年再度出馬競選總統。(路透)

前總統川普14日滿75歲，他在位期間，曾締造美國憲政史上的多項紀錄，例如他是史上首位被兩度彈劾的總統、21世紀首位競選連任失利的總統，以及首位煽動群眾攻擊國會山莊的總統。關於他將在2024年捲土重來，問鼎白宮的消息一直未中斷過，若成真，則川普將成為史上首位彈劾後還出馬再選的總統。

川普自卸任後，失去憲法賦予總統的行政特權，開始要面臨司法單位的調查。例如紐約曼哈頓地檢署已召集大陪審團，檢閱檢方就川普可能的財產犯罪蒐集的資料，包含過去各方謠傳的封口費、員工賠償費等。

川普說這些指控都是政治迫害，而親近川普的美國保守派聯盟(ACU)主席薛拉普(Matt Schlapp)更進一步表示，檢方的政治迫害將使保守派民眾更團結一心，全力支持川普。

為了避免這些司法調查，以及將來起訴後被以被告身分傳喚出庭的難堪場面，川普競選2024的目的可能就是再度獲得行政特權，保護自己與家人。

不過，目前其他有意參選的共和黨人也動作頻頻，即使川普決定參選，也非篤定能獲黨內提名。前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)等人已公開競選訪問行程，或將成為川普未來在爭取黨內提名的阻礙。

川普目前雖面臨黨內外眾多挑戰，目前仍有一定政治實力，仍是共和黨共主。昆尼別克大學(Quinnipiac University)近日公布的一項民調指出，共和黨內仍有66%的人支持他。因此，至少在一些較早舉行預選的州，例如新罕布夏州，仍有很大機會看到川普站上辯論台。

不過川普的口風還是很緊，至今未鬆口是否再戰2024。發言人米勒(Jason Miller)說：「很多人勸進，但川普不急，會在適當的時機向大家說明最終決定。」

川普 共和黨 美國

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