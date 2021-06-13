旅遊復甦 美機場單日安檢破2百萬人次 15月新高

全美各地機場單日進出檢人數11日再首度突破200萬，再創新高，顯示經濟復甦。圖為西雅圖機場。(美聯社)

全美旅遊產業正逐漸從疫情 嚴冬中復甦，聯邦運輸安全局(The Transportation Security Administration)宣布，11日通過機場 安檢站的旅客量達到203萬人，這是自去年３月以來，全國通過機場安檢站的單日人次首度突破200萬。

隨著越來越多國人接種疫苗 ，且旅行限制逐漸放寬，自2月以來，航班預定的數量開始有所成長。

據運輸安全局統計，旅客量還尚未完全恢復至疫情前的水平，與2019年同一天相比，11日的旅客量為當時的74%，但比去年同一天多了150萬人。

通過200萬人次對於航空業來說是相當大的轉折，去年4月間有幾天不到10萬人，波音公司的執行長預測至少會有一間美國主要航空公司因此破產。

大部分航空公司仍處於虧損狀態，西南航空(Southwest)第一季的盈利微薄，多虧有聯邦政府撥給航空業的640億紓困金才得以維持，其他航空公司預計將於今年稍後跟進。

全美各地機場單日進出安檢人數創新高。圖為佛州奧蘭多機場。(美聯社)

聯合航空(United Airlines)損失70億元，去年秋天警告要強制1萬3000名員工休假，本週聯合航空告知員工他們的工作已經得到保障。

航空公司對於暑假的旺季即將來臨抱持樂觀態度，國際旅遊及商務旅行仍低迷，但國內休閒旅遊已大致恢復至疫情前的水準，航空業開始召回自願休假的員工，並計畫之後多雇用一些人力。

飯店業者也表示疫苗接種率增加後，飯店預訂數有所成長，希爾頓全球酒店(Hilton) 副總經理蓋斯芮特(Mike Gathright)說該集團在國殤日長週末的訂房率為93%，他表示希爾頓酒店對於夏季的休閒旅遊及今年秋季商務旅行的回升非常樂觀。

蓋斯芮特說：「疫苗的發放、旅遊限制放寬、消費者的信心，這些都在推動我們的入住率及改善。」