給獎勵也不打？全美疫苗接種率倒數10州 8州在南方

全美因疫苗陸續接種，新冠新增確診與死亡人數持續下降，但南部多州疫苗接種率仍低。民主黨主政的華盛頓州西雅圖市在本月10日達到全美第一個接種達標的大都會城市。圖為西雅圖市區一景。(Getty Images)

全美接種速度緩慢躊躇，在全美最低接種率的十州中，八州位於南方，其未用疫苗 量遠超出有意接種的人數；南方州接種疫苗進度落後有諸多原因，包括保守派白人的疫苗猶豫、部分非裔對疫苗有顧慮，以及就醫與交通問題。

全美新冠新增確診與死亡人數持續下降，許多美國 人也拿下口罩逐步回歸正常生活，但專家擔心，阿拉巴馬、路易斯安納、密西西比等州的成人接種率未過半，疫情恐捲土重來。

密西西比州醫學協會主席霍恩(Mark Horne)表示：「這是複雜原因所促成，我們正逐一釐清個別原因。」

全國單日疫苗接種量從4月中高峰單日約330多萬劑，降至現在約110萬劑；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，全美已至少有63.9%的18歲以上成人接種至少一劑新冠疫苗，尚未達到拜登總統7月4日前為70%美國成人接種至少一劑疫苗的目標。

在南方州，仍不清楚近期能否達到七成成人接種率，或者是否有達到的一天；無論是防疫或疫苗有效期限，時間都是疫苗接種計畫的一大關鍵，阿肯色州有逾5萬7000劑疫苗將在14日過期，田納西州則有數千劑。

阿帕拉契鄉村城鎮到田州曼斐斯(Memphis)等市中心地區都可見疫苗接種速度緩慢，官員必須調整措施，鼓勵有疑慮的民眾接種疫苗，包括流動診所、臉書即時論壇、贈送免費足球 比賽票給已接種者；民間也有類似行動，例如密西西比州教堂鼓勵會眾分享染疫經驗，阿拉巴馬州足球教練也鼓勵粉絲接種疫苗才能看球賽。

但這些作法並未改變當前趨勢，而且無單一原因可解釋為何疫苗接種計畫失去動力，這也表示沒有明確的解決辦法。

多項民調顯示，部分共和黨人不信任民主黨政府推動疫苗研發；部分非裔也不信任醫療專業人員，因爲他們歷代就醫時面臨諸多歧視；其他未接種者則是因忙碌、無法前去接種站，或者有問題未答完。

田州官員表示，他們要說服忙碌或交通不便而未接種疫苗的人，難度比較低，當局派出廂型車當作流動接種站，在教堂和工作地點攔截這些民眾。