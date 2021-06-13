我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

身分詐欺暴增 想領退稅恐先赴國稅局面談

編譯洪毅／綜合12日電
國稅局去年盯上520萬件涉嫌盜用身分騙取退稅的案件，比2019年多出近50%。(美聯社)
國稅局去年盯上520萬件涉嫌盜用身分騙取退稅的案件，比2019年多出近50%。(美聯社)

新冠疫情肆虐，許多人對退稅翹首以盼，但是有些民眾可能會發現自己一時竟無法拿到退稅，需要向國稅局(IRS)驗證身分、甚至與IRS實際面談才行；不得不如此的原因是，疑似盜用身分的詐欺案實在太多，去年IRS就盯上520萬件，比2019年多出近50%。

「國家廣播公司商業頻道」(CNBC)報導，為避免有心人士冒用身分領取退稅，因此只要IRS懷疑某筆準備退稅的款項是有問題的；這時納稅人會收到IRS的「5071C」或「6331C」表格通知，直到納稅人有回覆，並經過驗證程序之前，IRS會持續凍結支付退稅款。

這是因為企圖盜用身分的詐欺情事遽增；IRS去年盯上的可疑事件達到520萬件，牽涉近200萬人。

雖然2019年時，63%的可疑事件經驗證後證實查無非法，顯示IRS盯上的案件，多數未涉詐欺；但是藉由嚴格審視，IRS在同年保護了35億元的稅款，而不是流到犯罪份子手上。

絕大部分的凍結款項最終都會重新回到納稅人手上，而且多數不會長於六周，但是某些民眾可能會發現這是段曠日廢時的過程，因為18%的可疑案件會拖到120天以上才會完成支付。

IRS官網提供身分驗證服務，但是據統計，只有不到一半的民眾能夠在線上完成身分驗證；因此剩下超過一半的民眾需要致電、或是親赴IRS的辦公室解決此問題。

這不是件容易的事情，IRS電話打不進去時有所聞；有民眾向CNBC說，他電話一直打不進去，而他後背的宿疾又讓他難以親赴IRS的辦公室。

造成電話線路壅塞的原因包括疫情期間的退稅政策，還有失業問題，再加上報稅資料與所能拿到的紓困金掛勾，讓亟需退稅的民眾增加，另一方面，IRS的業務又受到疫情擾亂等，都在惡化處理可疑退稅的效率。

根據「納稅人辯護服務處」(Taxpayer Advocate Service)的說法，此事已成為去年十大最嚴峻的稅務問題之一，應當建立更精確的防範系統；加州財富諮詢商Elemental的會計師、親歷此事的赫倫(Dan Herron)批評，IRS的辦事太過「老古董」。

IRS 退稅 疫情

上一則

CDC：完成接種 大眾運輸戶外區域 可不戴口罩

下一則

太空旅行安全嗎？聯邦航空法無規範 風險得自負

延伸閱讀

身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人

身分詐欺暴增 退稅恐須親赴國稅局…影響近200萬人
國稅局：富豪稅務機密外洩 FBI將調查

國稅局：富豪稅務機密外洩 FBI將調查
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億

熱門新聞

2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10
在美國，人人報稅，是國民義務與責任。但不少富豪利用避稅，卻是分文不繳稅。 (美聯社)

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

2021-06-08 23:54
CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

「防疫不佳」 CDC二號人物憂病毒大流行再現

2021-06-05 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲