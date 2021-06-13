我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

Fed考慮數位、傳統美元並用 銀行界反彈

編譯潘勛／綜合12日電
聯準會有意發行數位版美元，強化美元身為全球儲備貨幣的地位，但遭到銀行界反對。(美聯社)
聯準會有意發行數位版美元，強化美元身為全球儲備貨幣的地位，但遭到銀行界反對。(美聯社)

聯準會(Fed)目前跨出重大一步，有意發行數位版美元，此舉可能動搖到銀行界，但讓千百萬低收入國人得接觸到金融系統，強化美元身為全球儲備貨幣的地位；兩黨國會議員對此均感興趣，但受到衝擊的銀行界則倡言，此舉的好處只是理論上的，很難測量，甚至渺茫難尋而且負面影響深遠。

政治新聞網站Politico 12日報導，創設全面數位化版的美元，這個想法在幾年前可謂不可思議，但目前引起跨兩黨國會議員的興趣，因為這種新美元可能造福沒有銀行帳戶的消費者，所以立場南轅北轍如民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)、共和黨聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy，路易斯安納州)都想一窺其端詳。

美國銀行公會：壞處難衡量

但此舉引發損失可能最大的銀行界強烈反彈；在本周致國會的函件中，「美國銀行公會」(American Bankers Association)指出，國家不該只因為央行有能力發行數位貨幣，或因其他國家正在做，便想搞數位貨幣；銀行公會認為非實體貨幣好處只是紙上談兵、難以衡量甚至永遠沒有，但壞處可能很大。

近些年民間部門大舉發行加密貨幣，驅使聯準會開始考慮發行數位美元，與傳統美元並用。最大的推手是臉書2019年打算用加密科技，建造全球支付網；雖說臉書現已低調許多，但顯示民間部門理論上可以造出龐大的貨幣系統，不受官方管制。

全球各國中央銀行均開始研究發行自己的數位貨幣，也就是加密貨幣的流通券，支付有如實體幣鈔，跟其他民間版加密貨幣擁有相同的科技優點。如此讓銀行界碰到不樂見的競爭，畢竟存款人便取得另個安全場合，可以儲存其金錢。無論是自然人或企業都可以把數位金錢存進虛擬「錢包」，不必動用銀行帳戶，就可直接轉給他人。

就算虛擬錢包由銀行來營運好了，銀行也無法把現金放貸出去；數位美元跟其他加密資產如比特幣或以太幣不同，可由聯準會直接控制並背書，金管單位可以跟實體美元一樣使用，再藉著貨幣政策來指導利率。

貨幣 聯準會 美國

上一則

CDC：大眾運輸戶外區域 完全接種者可不戴口罩

下一則

美國疫後經濟復甦 與以往有4差異

延伸閱讀

周小川：加密貨幣 應服務實體經濟

周小川：加密貨幣 應服務實體經濟
中國嚴打耗能虛擬貨幣挖礦 礦場掀海外逃亡潮

中國嚴打耗能虛擬貨幣挖礦 礦場掀海外逃亡潮
加密貨幣獲利可上達60倍 專家:千萬別投入老本

加密貨幣獲利可上達60倍 專家:千萬別投入老本
基建計畫分歧仍大 掀放棄兩黨協議聲浪

基建計畫分歧仍大 掀放棄兩黨協議聲浪

熱門新聞

2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10
在美國，人人報稅，是國民義務與責任。但不少富豪利用避稅，卻是分文不繳稅。 (美聯社)

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

2021-06-08 23:54
CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

「防疫不佳」 CDC二號人物憂病毒大流行再現

2021-06-05 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲