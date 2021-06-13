Fed考慮數位、傳統美元並用 銀行界反彈

聯準會有意發行數位版美元，強化美元身為全球儲備貨幣的地位，但遭到銀行界反對。(美聯社)

聯準會 (Fed)目前跨出重大一步，有意發行數位版美元，此舉可能動搖到銀行界，但讓千百萬低收入國人得接觸到金融系統，強化美元身為全球儲備貨幣 的地位；兩黨國會議員對此均感興趣，但受到衝擊的銀行界則倡言，此舉的好處只是理論上的，很難測量，甚至渺茫難尋而且負面影響深遠。

政治新聞網站Politico 12日報導，創設全面數位化版的美元，這個想法在幾年前可謂不可思議，但目前引起跨兩黨國會議員的興趣，因為這種新美元可能造福沒有銀行帳戶的消費者，所以立場南轅北轍如民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)、共和黨聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy，路易斯安納州)都想一窺其端詳。

但此舉引發損失可能最大的銀行界強烈反彈；在本周致國會的函件中，「美國銀行公會」(American Bankers Association)指出，國家不該只因為央行有能力發行數位貨幣，或因其他國家正在做，便想搞數位貨幣；銀行公會認為非實體貨幣好處只是紙上談兵、難以衡量甚至永遠沒有，但壞處可能很大。

近些年民間部門大舉發行加密貨幣，驅使聯準會開始考慮發行數位美元，與傳統美元並用。最大的推手是臉書2019年打算用加密科技，建造全球支付網；雖說臉書現已低調許多，但顯示民間部門理論上可以造出龐大的貨幣系統，不受官方管制。

全球各國中央銀行均開始研究發行自己的數位貨幣，也就是加密貨幣的流通券，支付有如實體幣鈔，跟其他民間版加密貨幣擁有相同的科技優點。如此讓銀行界碰到不樂見的競爭，畢竟存款人便取得另個安全場合，可以儲存其金錢。無論是自然人或企業都可以把數位金錢存進虛擬「錢包」，不必動用銀行帳戶，就可直接轉給他人。

就算虛擬錢包由銀行來營運好了，銀行也無法把現金放貸出去；數位美元跟其他加密資產如比特幣或以太幣不同，可由聯準會直接控制並背書，金管單位可以跟實體美元一樣使用，再藉著貨幣政策來指導利率。