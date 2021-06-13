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6州完全解除緊急狀態 加州暫緩 防疫情死灰復燃

編譯柯立偉╱綜合12日電
加州州長紐森表示，完全接種的州民，下周可望摘下口罩。圖為洛杉磯市一處地下停車場內一位戴著口罩的父親抱著幼子。(美聯社)
加州州長紐森表示，完全接種的州民，下周可望摘下口罩。圖為洛杉磯市一處地下停車場內一位戴著口罩的父親抱著幼子。(美聯社)

隨著疫苗接種率的提升，全美的確診率及死亡率均顯著下降，目前擺在各州政府面前最重要的問題，就是現階段的疫情發展究竟能不能算「結束」？解除一切緊急措施的時機是否已經成熟？

自從疫情爆發以來，多數州雖對緊急命令都設有期限，但期限屆滿前就會再以行政命令延長，現在由於疫情趨緩，各州州議會監督力道加強，已不太可能讓州長再繼續延長禁令。

目前包含南卡羅來納州與新罕布夏州在內，已有六州完全解除緊急狀態；由於多數州的緊急狀態令都將在國慶日前到期，預料將有愈來愈多州跟進。

麻州為例，目前為止已實施了15個月不定期限緊急命令，但州長貝克(Charlie Baker)表示，由於麻州疫苗接種率頗高，已成功反轉疫情，預計將在15日解除緊急命令；他說：「除非再有令人意想不到的發展，否則我想疫情算是結束了。」

除了麻州以外，同樣有望在15日解除一切禁令的地方還包含佛蒙特州；該州解除緊急狀態的條件，是至少80%的民眾接種至少第一劑疫苗。身為全國接種率最高的州，佛蒙特州的接種率已相當接近八成，隨時都會達標，因此解禁指日可待。

比較特殊的是加州，州長紐森(Gavin Newsom)日前表示將在15日結束絕大多數與疫情相關的限制令，但暫時不會解除緊急狀態；因此一旦疫情又死灰復燃，州長仍可再度立刻頒布禁令，如強制戴口罩、限制聚會等；紐森說：「疫情尚未真正終結，病毒還沒消失，還須一同努力。」

美國公共衛生協會(APHA)執行主任班傑明(Georges Benjamin)表示，對州長而言最簡單的方法就是繼續緊急命令，避免因病毒再起又再度頒布禁令的窘況。不過，在一些隨時會有人起訴州長濫用職權的州，州長一有機會可以解除緊急狀態，大概會毫不猶豫地解除。

例如新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)本月初已經解除了公共衛生緊急狀態命令，也終止了100多項行政命令的實施，認為已經「為回歸正常生活邁出重要一步」，但仍有共和黨人指控他「回歸得不夠全面」。

疫情 緊急狀態 麻州

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