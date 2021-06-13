國慶日7成疫苗接種率 藍州快達標 紅州不到5成半

多數藍州都能達到國慶日前70%的接種率目標，但紅州效果較差。圖為民主黨主政的華盛頓州西雅圖市在本月10日達到全美第一個接種達標的大都會城市。圖為西雅圖市區一景。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)12日分析，拜登 總統於2020年大選拿下的州，幾乎全都朝7月4日國慶日前讓70%的18歲以上成年人至少接種一劑新冠疫苗 的目標邁進；而據聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，近幾個月國民疫苗接種率下降，其中五州的首劑疫苗接種率不到50%。

CNN報導，拜登勝選的州平均約69.9%成人已至少接種一劑疫苗，至於前總統川普拿下的州則平均僅54.9%、最高不超過67%成人至少打一劑疫苗。

CDC新冠疫苗數據地圖顯示，佛蒙特州18歲以上成人的接種率最高，至少打一劑者高達83.1%，其次為麻州和康乃狄克州。

其他藍州，如加州、賓州和新墨西哥州則至少有71%成人接種一劑疫苗；整體而言，拜登拿下的25州中，有13州可望在獨立日前達成70%成人至少接種一劑的目標，至於無法得標的則有亞利桑納州、喬治亞州、密西根州和威斯康辛州。

藍紅州的疫苗接種差異讓拜登的美國獨立紀念日接種目標難以達成，CDC 12日數據顯示，約64.3%成人至少打了一劑疫苗，53.9%成人已完成接種。

西雅圖上周成為美國第一個達到70%居民完成接種的主要大城市，該市市長珍妮‧鄧肯(Jenny Durkan)7日宣布這項里程碑，歡慶西雅圖超越以往疫苗接種率領頭的舊金山。

多數藍州都能達到國慶日前70%的接種率目標，民主黨主政的華盛頓州西雅圖市在本月10日達到全美第一個接種達標的大都會城市。(Getty Images)

拜登面臨疫苗接種率下降之際，白宮也承受讓更多落後國家推廣疫苗的壓力；拜登政府已配送五億劑輝瑞(Pfizer)與德國夥伴BioNTech研發的疫苗給全球，但世界衛生組織(WHO)估計，要110萬劑疫苗才能讓全球70%人口接種。

CDC指出，阿拉巴馬州 、路易斯安納州、密西西比州、田納西州和懷俄明州，仍有逾50%居民尚未接種疫。

阿拉巴馬州副健康官員凱倫‧蘭德斯(Karen Landers)坦言無法達成拜登的獨立日目標，但仍會鼓勵民眾接種，該州頗受歡迎的阿拉巴馬大學紅潮隊(Crimson Tide)足球隊教練薩班(Nick Saban)也疾呼民眾打疫苗。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說：「接種與否取決於個人，我們了解無法百分百控制，但聯邦政府盡力而為。」