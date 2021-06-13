美國疫後經濟復甦 與以往有4差異

新冠疫情後期的經濟復甦，導致勞動力短缺，很多公司招聘不到足夠的人手；圖為俄亥俄州的一家餐廳，門前張貼著招聘告示。(美聯社)

美國 目前經濟復甦與近代歷史上任何一次復甦都不同，企業和勞工 擺脫低迷後，所受到的永久性傷害將遠低於前幾次衰退的後果，尤其是2007至2009年的金融危機。此次復甦的推力來自擁有數兆元額外儲蓄的消費者，急著招募人才的商家以及龐大的政策支撐。

「華爾街日報」報導，新興企業正以有史以來最快的速度崛起。被視為勞動市場信心指標的勞工自願離職率，追平了至少2000年的最高水準。美國家戶償債的金額占稅後所得的比率，近乎1980年有紀錄以來最低水準。道瓊工業指數較2020年2月疫情 爆發前的高點上漲了近18%，而從當時至今，全美房價上漲了近 14%。

經濟反彈的速度也引發了動盪，商品、原材料和勞動力短缺問題提早出現。許多經濟學家和聯準會(Fed)都預期，通膨攀升只是一時現象；但也有人擔心，即使經濟活動已經完全恢復正常，這種情況也可能持續下去。

中央社報導，決策經濟學公司(Decision Economics, Inc. )首席全球經濟學家兼策略師賽奈(Allen Sinai) 表示：「我們從未經歷過這類情況，崩潰後如榮景般回升，歷史上從未見過。」

新冠疫情開始後，封鎖措施讓美國經濟如自由落體般下墜，經濟學家和決策當局擔心，勞工和企業恐怕需要數年的時間才能恢復元氣。但他們現在卻預期，經濟規模將在本季超過疫情爆發之前。

在1990至1991年、2001年以及2007至2009年等時期的復甦，是「無就業」的復甦，需求疲軟降低了雇主對勞動力的需求，導致失業率多年來居高不下。然而在目前復甦期間，勞動力市場越來越緊俏。

經濟學家總結，當前復甦與以往復甦有四大不同：一，疫情造成的經濟衰退，並不是源於金融因素，而是由類似天災破壞造成的；二，疫情帶來了比以往經濟衰退迅速而且較多的貨幣和財政對策，控制對經濟體系的傷害，並替快速復甦奠定基礎；三，疫情期間和過去的經濟衰退之後相比，家戶、銀行和企業的狀況要好得多；四，快速復甦導致供應趕不上需求反彈的速度，從而引發瓶頸，導致成長減緩。