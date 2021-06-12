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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

布林肯再籲中配合新冠溯源 楊潔篪：編造荒謬故事

記者張文馨呂佳蓉／連線報導
國務卿布林肯(右)11日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪二度通話；布林肯呼籲中方配合調查新冠病毒起源，楊潔篪反擊稱「反對任何藉疫情汙衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑。」(路透、美聯社)
國務卿布林肯(右)11日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪二度通話；布林肯呼籲中方配合調查新冠病毒起源，楊潔篪反擊稱「反對任何藉疫情汙衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑。」(路透、美聯社)

美中外交高層對話在3月18日不歡而散後，國務卿布林肯(Antony Blinken)11日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話；布林肯呼籲中方配合調查新冠病毒起源，再遭到楊潔篪反擊稱，這是美方一些人編造散布「武漢實驗室洩漏新冠病毒」的荒謬故事，中方「反對任何藉疫情汙衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑。」

睽違三個月，布林肯(Antony Blinken)接通與楊潔篪的電話，這也是布林肯上任以來，兩人第二度通話，上一次通話是2月6日。

歷經美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，以及美中外交高層後，美中關係一直緊張，除了互有制裁，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)上月底26日說，美中「交往」已到盡頭，接下來主導的機制是「競爭」；同日，拜登下令情報單位，在90天內加強調查新冠病毒起源，被認為劍指中國。

楊潔篪：反對藉疫情抹黑甩鍋

國務院發言人普萊斯(Ned Price)11日表示，布林肯向楊潔篪提到，為終結新冠肺炎大流行，合作且透明地了解病毒起源的重要性，包括世界衛生組織(WHO)第二階段專家領導到中國的調查。

普萊斯未提到楊潔篪如何回應，但中國官媒中央電視台報導，楊潔篪說，中方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何藉疫情汙衊抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑，「美方一些人編造散布『武漢實驗室洩漏新冠病毒』的荒謬故事，中方對此表示嚴重關切。我們敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在國際合作抗疫上。」

但楊潔篪也說，對話合作應是中美關係主流。

普萊斯表示，兩人討論美國的北韓政策，以及美中合作共同推動朝鮮半島非核化的需要性，也討論包括伊朗、緬甸、氣候變遷在內的全球挑戰。

普萊斯說，布林肯強調美國關切香港民主情勢惡化，新疆地區穆斯林少數族群正在面臨的種族滅絕與人權侵害，布林肯還呼籲北京停止對台施壓，和平解決兩岸議題。

此外，普萊斯說，布林肯也呼籲中方，立即釋放被不當拘留在中國的美國與加拿大公民。

央視報導，楊潔篪重申台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益；世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整，「我們敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。」

楊潔篪也提及，尊重主權是實現人權的前提，「聯合國憲章」、「世界人權宣言」都確認了這一原則；美方應解決自己國內嚴重侵犯人權問題，而不是以人權問題為藉口任意干涉別國內政。

與前一次通話相較，布林肯均提及新疆、香港與台灣議題，楊潔篪2月向布林肯表示，涉港、涉疆都是內政事務，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的核心問題。

楊潔篪 布林肯 中國

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