我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

麥當勞遇駭「未收勒贖要求」 美台韓員工、顧客個資外流

記者張文馨／華盛頓報導
麥當勞集團遇駭客攻擊，美國、南韓與台灣等地分店受害。(美聯社)
麥當勞集團遇駭客攻擊，美國、南韓與台灣等地分店受害。(美聯社)

華爾街日報11日報導，麥當勞集團遇駭客攻擊，美國、南韓與台灣等地分店受害，在台灣包括麥當勞員工和顧客資料都有外洩，不包含付款資料；麥當勞表示，目前沒有收到勒贖要求，並非勒索軟體攻擊。

麥當勞表示，該公司近日聘用外部顧問調查其內部安全系統的未授權活動，發現麥當勞資料外洩，美國、南韓和台灣都有案例。

麥當勞發送給員工的訊息中表示，外洩訊息有部分員工和加盟主的業務聯絡資訊，以及餐廳座位數量與遊戲區空間等訊息，在美國沒有顧客資料外洩，外洩的員工資料也不包含敏感或個人訊息；麥當勞提醒員工和加盟主提高警覺。

至於南韓與台灣，麥當勞表示，駭客偷走了顧客的電郵、手機號碼和地址，另外，還包括台灣麥當勞員工的姓名與聯絡資訊；麥當勞11日已向亞洲分店示警。

麥當勞表示，被駭資料很少，並未公布資料外流的影響人數，且這波資料外洩中不包含顧客付款資料。

麥當勞表示，日常營運不受此次資料外洩影響，這也不是一起勒索軟體攻擊事件，因麥當勞沒有接到勒索要求，也沒有付款給駭客。

麥當勞表示，在發現資料外洩後不久，就阻止並切斷管道，麥當勞將進一步強化資料安全保護。

華爾街日報報導，福斯汽車(Volkswagen AG)美國分公司11日也表示，約有300萬名顧客和意向顧客的資料遭外流。

大型企業近日接二連三遭遇駭客攻擊，癱瘓運作系統要求高額贖金，包括全球最大肉品商JBS的美國子公司，影響全美約五分之一的肉類供應，JBS USA支付1100萬美元等值的比特幣；更早之前，輸油管廠商「殖民油管」(Colonial Pipeline)也被駭，衝擊東岸油類供應，殖民油管支付440萬美元贖金才取回系統操控權。

近期內兩次大型攻擊均是來自俄羅斯的網路犯罪集團，讓美俄關係更添緊張。

麥當勞 台灣 美國

上一則

不明惡意軟體竊2600萬筆個資 亞馬遜、蘋果、臉書都受害

下一則

新聞透視／拜登出訪 中國最怕美歐聯手「這兩事」

延伸閱讀

驚人畫面 印尼「BTS特餐之亂」外送員爆炸湧入麥當勞

驚人畫面 印尼「BTS特餐之亂」外送員爆炸湧入麥當勞
美媒：麥當勞遭駭 台灣有員工和顧客資料外洩

美媒：麥當勞遭駭 台灣有員工和顧客資料外洩
TWICE上艾倫秀首播新MV 獲盛讚「超級巨星」

TWICE上艾倫秀首播新MV 獲盛讚「超級巨星」
肉品大廠JBS遭駭 用比特幣付1100萬元贖金

肉品大廠JBS遭駭 用比特幣付1100萬元贖金

熱門新聞

2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10
在美國，人人報稅，是國民義務與責任。但不少富豪利用避稅，卻是分文不繳稅。 (美聯社)

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

2021-06-08 23:54
CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

「防疫不佳」 CDC二號人物憂病毒大流行再現

2021-06-05 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚