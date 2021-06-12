不明惡意軟體竊2600萬筆個資 亞馬遜、蘋果、臉書都受害

想知道自己的資料是不是被偷竊，可上haveibeenpwned網站，輸入資料查證。(取自官網)

網路安全公司NordLocker研究人員發現，不明惡意軟體從325萬台電腦竊走2600萬用戶的登錄資料，包括亞馬遜、蘋果、臉書等，合併成一個1.2TB的大檔案。

NordLocker的研究人員說，這個大檔案裡面，是惡意軟體收集的2018至2020年間資料。

在美國 能源和肉品製造業大廠商相繼遭駭客 網路勒索之後，又爆出這個資 遭竊新聞，受害者除了前述三大科技巨擘的用戶，還有eBay、Instagram、Netflix網路電影、Paypal第三方支付、Roblox、Steam、Twitch和推特，殺傷面不可謂小。

該軟體趁電腦用戶打開電子郵件時「下毒」，埋下竊盜軟體，透過被駭電腦的網路相機，把用戶的瀏覽網頁「桌面存檔」起來，連登錄各種帳號的頁面也攝影存檔，目前還不知道有沒有資料被竊的人，也遭到詐騙或勒索。

想知道自己的資料是不是已被納入這個1.2TB資料庫，可上haveibeenpwned網站，輸入相關資料查證。

NordLocker強調，這的檔案不是它買來的，也不贊成任何個人或企業購買這個資料檔，是「某個駭客團體無意間自己洩漏了資料庫所在地」，被NordLocker發現的。

NordLocker說，這個惡意軟體透過電子郵件和非法軟體傳送，包括仿冒版Adobe Photoshop 2018和一些電腦遊戲，偷走了2600萬組個人登錄資料，這些都是極私密的個資，包括登錄密碼。

總集的大檔案含有20億個網頁瀏覽「足跡」，駭客運用這些足跡，來掌握使用者的上網行為以及使用電腦的習慣。

裡面也有660萬個電腦桌面的檔案，包括100萬張圖片和65萬個文字word和更精美的pdf檔。

網路安全專家說，好奇自己個資資在不在這個大檔案的人，可以在have i been pwned?網站查查看，該網站收集了很多資料遭竊的資訊，pwned是故意開owned「被擁有了」這個字的玩笑。

NordLocker發布這份報告之際，正值被駭的肉品廠JBS用比特幣付了1100萬元贖金。司法部已決定以對付恐怖分子的手法，調查這種網路「恐怖攻擊」駭客。