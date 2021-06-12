國稅局：富豪稅務機密外洩 FBI將調查

國稅局局長瑞狄格日前在國會參院作證，表示已著手展開調查，釐清富豪們的稅務個資如何洩露出去。(Getty Images)

非營利調查新聞組織ProPublica於8日公布一項調查報告，指控全國前25名最有錢的富豪自2014年至2018年間繳交的聯邦所得稅竟低於市井小民；國稅局 (IRS)10日聲明，聯邦調查局(FBI )已著手展開調查，釐清富豪們的稅務個資如何洩露給媒體。

「財政部已宣布，相關調查已轉交給部內的檢調辦公室、FBI及華府特區 聯邦檢察官辦公室。」國稅局副局長歐唐納(Douglas O'Donnell)10日向眾院歲出入委員會表示：「我們也會全力支持調查，並要求檢調單位隨時向國會更新調查進度。」

歐唐納表示，有關其他調查內容將不予置評，華府特區聯邦檢察官發言人也未做出評論；不過國稅局局長瑞狄格(Charles Rettig)早已在8日就向參院委員會告知，當局監管機構已開始進行調查。

ProPublica在報導中引用多名世界級富豪的稅務個資，但該媒體表示，所有資料都是是由不具名的消息來源主動向他們提供。

FBI局長雷伊(Christopher Wray)10日出席眾院聽證會作證，針對這次事件當局是否已發出搜索票或逮補任何人，雷伊僅表示：「目前還沒有任何相關行動。」

該篇報導列舉亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、特斯拉總裁馬斯克(Elon Musk)、前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)、投資大亨艾康(Carl Icahn)、富商索羅斯(George Soros)等人。