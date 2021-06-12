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批多個共和黨州收緊投票法 司法部長：捍衛人民投票權

編譯潘勛／綜合11日電
司法部長加蘭德11日矢言捍衛美國人民的投票權利，批評許多共和黨主政州，制定限縮民眾投票權的州級法規。(路透)
司法部長加蘭德11日矢言捍衛美國人民的投票權利，批評許多共和黨主政州，制定限縮民眾投票權的州級法規。(路透)

司法部長加蘭德(Merrick Garland)11日表示，司法部將積極捍衛人民投票權利，因應目前許多共和黨主政州新制定州級法規，限縮民眾投票權，還有前總統川普的支持者不停放送他的無稽之談，說川普2020年敗選係因選舉舞弊之故。

路透報導，加蘭德強調，凡敢威脅選務官員者必遭起訴；司法部另將把職司選舉權的檢察官人數增加一倍，密切觀察各州如何執行各項選舉。

加蘭德強調，司法部將密切觀察一些非裔選民必須排隊等候投票，而排隊耗時要比白人選民來得久的地區，這個問題在選統選舉戰場州如喬治亞一直沒能解決。

加蘭德在司法部內演說表示，國家很多事務都開放，可供辯論，但合格選民有權投票這件事沒得商量。

加蘭德的發言象徵司法部政策出現轉變；川普治下，司法部撤回幾項重大的投票權訴訟，依劃時代民權立法1965年「投票權法」(Voting Rights Act)而提起的訟案只有一件。

1965年「投票權法」規定，史上種族歧視斑斑可考的各州要變更選務時，必先取得司法部同意，但最高法院在2013年撤消該條款。最高法院的舉動導致南方、共和黨主政州大舉修改州級選務法；投票權維權人士指出，那些修法影響非裔及拉美裔選民大到不成比例。

加蘭德敦促國會恢復司法部遭取消的權力；他指出，1965到2006年間，司法部動用該法定權力，擋下1000多則地方提出的選務法規變更。目前在參、眾兩院都是多數黨的民主黨支持加蘭德的見解，但2021年還沒對此提出法案。

加蘭德另籲請國會通過另條投票權法案；該法案目前卡在參院，而民主黨沒有足夠票數可推動法案過關。

川普2020年選舉敗北後，共和黨今年在一些戰場州如喬治亞、佛州及亞利桑納，已通過一波新法規，對投票新增要求及限制；德州不顧民主黨籍州議員的反對，未來幾個月可望通過類似設限。

司法部 投票 川普

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