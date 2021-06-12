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越來越多民主黨員 認為美國民主淪少數統治

記者顏伶如／綜合報導
國會參院席位是各州不論大小，都有兩個席位，這就造成了代表少數人口的參議員可以主宰參院的局面；圖為代表紐約州的參院民主黨領袖舒默。(Getty Images)
國會參院席位是各州不論大小，都有兩個席位，這就造成了代表少數人口的參議員可以主宰參院的局面；圖為代表紐約州的參院民主黨領袖舒默。(Getty Images)

多數統治且尊重少數權益向來是美國政治傳統，但越來越多民主黨員表示，如今美國民主儼然淪為少數統治，明顯異常。

因應2022年期中選舉而展開的選區重劃，將使得在許多州的共和黨在得票數變少的情況下，仍有辦法在州議會取得多數席次。

不少民主黨人士說，以目前參院狀況來看，旨在保障人口較少州權益的機制，現在已經變成派系鬥爭之下的少數統治利器。

憲法規定，全美各州不管人口多寡，每州都有兩名聯邦參議員。但民主黨籍夏威夷州聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)表示，權力不對等的情形越來越多。

夏茨先前指出，從目前發展情勢看來，選舉得票比別人少了1000萬票、1200萬票，甚至到了2030年時比別人少3000萬票的民選代表，將有辦法靠少數統治稱霸。他說：「到頭來肯定撐不住。」

目前兩黨在參院各有50席，若以選票統計來看，50位民主黨參議員累計得票，比50位共和黨參議員加起來還多4150萬票。

如果美國人口發展趨勢維持不變，到了2040年，全美70%人口將由30位參議員代表，另外70位參議員只代表全美30%人口。勢力消漲之下，包括參院「費力把事拖」(filibuster)杯葛程序在內等議事規則都將受到影響，代表少數選民的民選代表，將可擋下幾乎所有重大法案。

「讓人民選總統」(Let the People Pick the President)作家韋格曼(Jesse Wegman)指出，就連最高法院也會受到連帶影響。他說，在銳不可擋的少數統治之下，整個機制最後挑出的人選是少數人民決定的，「這並不是可長可久的代議民主(representative democracy)模式」。

聯邦選舉委員會(FEC)前任委員、保守派共和黨員史密斯(Brad Smith)則說，少數統制制度運作良好，因為當制憲者規畫參院時，已了解像羅德島等小州永遠不可能像紐約等大州擁有一樣的政治實力。

參議員 參院 民主黨

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