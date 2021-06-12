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川普政府掌握議員手機資料 民主黨要求調查

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合11日電
民主黨國會眾議員謝安達(左)和史沃威爾(右)的手機資料，在前總統川普任內均被司法部掌握。(美聯社)
民主黨國會眾議員謝安達(左)和史沃威爾(右)的手機資料，在前總統川普任內均被司法部掌握。(美聯社)

媒體報導傳出，民主黨眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)與民主黨籍國會議員、助理的手機資料，在前總統川普任內均被司法部掌握。謝安達10日譴責司法部「惡劣濫權」，並要求司法部督察長展開調查。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及參院多數黨黨鞭、民主黨籍聯邦參議員德賓(Dick Durbin)11日則發表聲明說，川普任內兩位前司法部長巴維理(William Barr)、塞辛斯(Jeff Sessions)都應該出席參院司法委員會作證，倘若拒絕便將被國會發出傳票。

舒默與德賓在聲明中說，司法部在川普任內於2018年秘密取得民主黨籍國會議員手機資料「令人震驚」，也是「令人惡心的濫權手法」。

被要求作證 巴維理撇清：不知情

巴維理11日撇清相關報導，他表示擔任司法部長期間，不知道有國會議員的通訊紀錄因機密外洩案而遭索取一事，而且川普也不知道司法部的調查對象；他說：「我從未與川普討論過洩密案，他也沒真的問過我任何細節。」

謝安達10日接受MSNBC新聞頻道訪問時說，司法部在川普任內的所作所為，「已淪為滿足總統一己之利與政治利益的附屬機構」。

謝安達說，由於自己的手機資料曾遭司法部發布傳票，屆時將迴避國會調查行動，但眾院其他委員會都應該依法落實監督權。

紐約時報10日晚報導，消息人士透露，川普上台初期，司法部為了揪出洩露機密情資的內鬼，聯邦檢察官採取不尋常動作，對蘋果公司(Apple)發布傳票，索取至少兩名眾院情報委員會民主黨成員以及委員會助理、國會議員家人的手機通訊資料，其中一名家屬為兒童。

報導指出，經過司法部調查，手機資料證明眾院情報委員會與機密外洩無關，因此考慮結案，但相隔一年後，巴維理在塞辛斯之後繼任司法部長，則重啟調查行動，安排不同部門的司法部人員追查謝安達手機資料。

民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)10日證實，曾經接到蘋果公司通知，手機遭到司法部調查。

史沃威爾說，支持謝安達要求司法部督察長啟動調查的呼籲，「不僅只針對這起案件，還包括川普及周邊人士的其他腐敗行為」。

巴維理表示，他在擔任司法部長期間，不知道有國會議員的通訊紀錄因機密外洩案而遭索取...
巴維理表示，他在擔任司法部長期間，不知道有國會議員的通訊紀錄因機密外洩案而遭索取一事。(Getty Images)

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