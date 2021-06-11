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等了45年…美關最久死刑犯獲改判 即刻可申請假釋

編譯林梅婕／綜合10日電
德州71歲的死囚里爾斯是美國等待行刑最久的死刑犯。(美聯社)
德州71歲的死囚里爾斯是美國等待行刑最久的死刑犯。(美聯社)

德州一名71歲的死囚里爾斯(Raymond Riles)堪稱是美國等待行刑最久的死刑犯，數周前德州刑事上訴法院(Texas Court-Criminal Appeals)以里爾斯患有精神疾病為由，認定「死刑判決無效」並發回更審；經過重新審判後里爾斯改處終生監禁，且可立即申請假釋。

1974年里爾斯在停車場與被害人亨利(John Thomas Henry)發生口角，里爾斯朝亨利開槍使他當場死亡，於1976年開始服刑，但服刑長達45年里爾斯都未被處決，成為國內等候行刑最久的死刑犯。

由於里爾斯為新冠肺炎的高風險族群，開庭當天他在波倫斯基監獄(Polunsky Unit)透過視訊軟體Zoom參加自己的聽證會，不過他並沒有太多發言。

地區法官安娜·馬丁涅茲(Ana Martinez)隨後宣布改判里爾斯無期徒刑，但里爾斯的律師團成員馬可仕(Jim Marcus)強調：「我們仍對亨利的家屬表達哀悼，並感到深刻的遺憾。」

這項判決代表里爾斯獲得即刻申請假釋的資格，德州赦免與假釋委員會(Texas Board of Pardons and Paroles)也將立刻為里爾斯的假釋案安排審查；不過檢方和被害人家屬都表示，他們將盡全力阻止里爾斯通過假釋。

根據哈里斯郡(Harris County)地方檢察長奧加(Kim Ogg)的聲明，由於里爾斯無行為能力，故不執行死刑；他說：「我們永遠不會忘記多年前遭里爾斯殺害的亨利，但我們相信讓正義得到伸張最好的方式，是讓里爾斯的餘生在監禁下度過。」

死刑資訊中心(Death Penalty Information Center)指出，美國死刑犯一般都須等待10年以上才會行刑，但據律師團表示，里爾斯在服刑期間也接受過大量的抗精神病藥物治療，他的精神狀況卻從未達到符合行刑的標準；1986年里爾斯曾一度被安排執行死刑，當時也因為他無行為能力而無法執行。

德州 美國 監獄

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