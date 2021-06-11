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販毒洗錢 墨國毒梟「矮子」古茲曼妻子 在美認罪

記者張聲肇／綜合報導
墨西哥毒梟「矮子」古茲曼的妻子艾瑪‧克若內爾10日在華府聯邦法院當庭認罪，面臨終身監禁。 圖為克若內爾的律師走出法庭。(美聯社)
墨西哥毒梟「矮子」古茲曼的妻子艾瑪‧克若內爾10日在華府聯邦法院當庭認罪，面臨終身監禁。 圖為克若內爾的律師走出法庭。(美聯社)

墨西哥毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）的妻子艾瑪‧克若內爾（Emma Coronel Aispuro）10日穿著綠色囚服，在華府聯邦法院當庭認罪，承認檢察官起訴她的三大罪狀；她面臨終身監禁，但她的律師希望9月審判庭會判她低於10年的徒刑。

這三大罪狀是「明知且有意共謀販售海洛因、古柯鹼、大麻和安非他命」、「共謀洗錢」、「與外國毒販交易」；這等於承認幫助丈夫主持數百上千億元的犯罪王國。

31歲的艾瑪今年2月在維吉尼亞州杜勒斯國際機場遭逮捕後，羈押迄今；她的律師李區曼（Jeffrey Lichtman）說，「她很高興可以終結人生這一章。她丈夫被判刑終身坐監後，沒想到自己也會被逮捕。顯然這段時間讓大家都很困擾，可是大家都得過下去。」

檢方指出，艾瑪和席納羅亞販毒集團（Sinaloa cartel ）密切共事，共謀販售大量毒品，也知道這些毒品會被走私到美國

墨西哥毒梟「矮子」古茲曼的妻子艾瑪‧克若內爾10日在華府聯邦法院當庭認罪，面臨終...
墨西哥毒梟「矮子」古茲曼的妻子艾瑪‧克若內爾10日在華府聯邦法院當庭認罪，面臨終身監禁。 圖為庭審現場素描。(美聯社)

檢方說，古茲曼統領墨西哥最大販毒集團長達25年，走私了無數毒品到美國，還豢養了一批「殺手」，對付或殺害阻撓他毒品生意的人。

檢察官納多齊（ Anthony Nardozzi）具體列出艾瑪幫丈夫的集團走私到美國的行徑，包括古柯鹼45萬多公斤、海洛因9萬公斤、安非他命4萬5000公斤、大麻約9萬公斤。

她會被捕，許多人都很驚訝，因為過去兩年，即使調查人員也在調查她是否有涉入販毒行動，美國當局沒有要逮捕她的意思，2019年她先生接受法庭審判期間，她籌畫了兩次幫她先生越獄的行動。

納多齊說，她先生被羈禁期間，她擔任她先生和集團幹部間的傳話人，還和古茲曼的兒子共謀，計畫讓他從墨西哥監獄逃出來。

美國 毒品 墨西哥

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