42年謀殺懸案結案 爆田納西前州長涉買凶殺人黑幕

42年前一樁涉及前州長布蘭頓的謀殺懸案結案，使得田納西州爆發史上最大「現金換假釋」政治醜聞大白天下。(美聯社)

田納西州 漢密爾頓郡調查人員9日宣布，一椿發生在42年前、涉及前州長布蘭頓(Ray Blanton)的謀殺懸案，自2015年重新調查後，宣告結案；此案不但發生在田納西州爆發史上最大「現金換假釋」政治醜聞期間，重啟調查後，更首度揭發諸多直逼黑道電影 的勁爆情節。

現金換假釋 揭發政治醜聞

此懸案是聯邦關鍵證人42歲的派帝強(Samuel Pettyjohn)1979年於聯邦大陪審團審判出庭作證，指證州長腐敗販賣監獄 假釋令後，隨即在查塔努加(Chattanooga)市中心遭人槍殺。

殺人滅口 找知名劫匪行凶

經調查，此「殺人滅口」案背後有多方共同出資，其中一個未公開第三方正是布蘭頓州長政府。殺手是2005年死在聯邦監獄的知名白人銀行劫匪艾利 (Ed Alley) ；他行凶殺人價碼約在2萬5000元到5萬元之間，作案時他會戴假髮和眼鏡，並塗上濃重棕色妝容以欺騙目擊者。

漢密爾頓郡地方檢察官平克斯頓 (Neal Pinkston)表示，與當局合作的派帝強是知名工會老闆吉米·霍法(Jimmy Hoffa)密友，「他對當地和州一級的事知道太多，有人不喜歡這樣，所以雇人謀殺他。」

平克斯頓指出，派帝強1976年開始與監獄囚犯會面，告知他們花錢就有可能早日出獄；曾參與布蘭頓競選活動的湯普森(William Thompson)後來和派帝強一起從事此工作。

平克斯頓表示，派帝強和湯普森都在國會大廈州長辦公室交出得款；湯普森最後因「現金換假釋」醜聞案遭定罪。

至少5證人被殺或自殺

田納西州惡名昭彰的「現金換假釋」政治醜聞，最終導致民主黨州長布蘭頓下台，但他本人從未在調查中被起訴；被起訴的是他的三名助理；布蘭頓州長政府到底有多積極阻止調查，問題始終存在，醜聞案至少有五名證人被謀殺或自殺。

當局表示，由於派帝強謀殺懸案所有主要參與者都已死亡，所以不會提出新指控；但此案正式結案，可結束田納西州一段複雜的歷史。

布蘭頓於1996年去世，他在州長任期結束前，為50多名州囚犯赦免並減刑，激起公憤；布蘭頓從未因醜聞而受指控，但1981年他因在任期內以23000元向朋友出售酒牌，被判敲詐勒索和串謀罪。