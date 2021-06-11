大量嬌生疫苗快到期 FDA批准延長6周

大批嬌生疫苗原本因即將過期準備遭丟棄，FDA評估後給予六周延長期限。(路透)

大批嬌生 (Johnson & Johnson)新冠疫苗 原本因即將過期準備遭丟棄，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA )10日同意將使用期限延長六周；但為消耗現有庫存，各州政府目前已無法取得嬌生疫苗新貨。

嬌生疫苗原先預計在本月底到期，但公司表示經過FDA查驗，疫苗至少在四個半月內仍然安全有效；FDA的宣布，也讓各藥局、醫院以及診所擁有更多時間為民眾注射。在許多州的疫苗接種站採用「先到先用」政策，優先消耗最早到貨的疫苗。

疫苗的使用期限在於維持高於標準的防護力，嬌生表示FDA評估疫苗的穩定性後，才給予六周的期限延長。

目前FDA也著手徹查莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)疫苗的期限；莫德納與輝瑞疫苗於去年12月獲得緊急使用授權，使用期限為六個月。

近期全美每日接種人數持續下降，延長嬌生疫苗期限，將維持整體疫苗供應量，上周每日平均接種人數為80萬人。以目前的速度來看，恐怕無法達成拜登總統在7月4日前，全國70%成人接種一劑的目標；根據聯邦疾病防治中心(CDC)，目前約有64%的18歲以上民眾至少接種一劑疫苗。

為協助在過期前消耗庫存，州和聯邦公衛官員表示，聯邦政府目前也暫時停止運送嬌生疫苗；官員透露，停止供應將維持數周，馬里蘭、伊利諾和密西根等州，現在就已無法下單採購嬌生疫苗。

醫院與公衛官員指出，大批嬌生疫苗即將過期的原因在於收到緊急使用授權後，一度在4月因血栓疑慮暫停施打。當時個接種站不得已只好取消民眾預約，但民眾隨後卻未再主動預約，因此造成庫存過剩。

馬里蘭州衛生廳副廳長莫羅茲( Bryan Mroz)就表示：「我們的庫存絕對高於需求。」因此，也正著手將6月底與7月到期的疫苗，轉配送給其他需要的接種單位。