5月物價飆升5% 漲幅2008年來最猛

勞工部 10日公布5月消費者物價指數(CPI)，較去年5月上漲5%，漲幅為2008年經濟衰退以來最大，超過經濟學者預期的4.7%；聯準會 (Fed)下周會晤可能討論如何穩定物價，共和黨人則認為，拜登政府紓困與基礎建設計畫是高通 膨主因。

勞工部的統計顯示，5月的CPI較4月增漲0.6%，若撇除浮動的食物與能源成本，則年增3.8%，仍是1992年以來最大漲勢。

經濟在疫情重創後逐漸復甦，消費者需求強勁，連帶許多商品與服務價格持續攀升；政府與經濟學者表示，待經濟復甦力道減緩，供應趕上需求後，CPI漲勢便可能放慢腳步；此外，由於去年CPI受到封城而重挫，使得年度CPI顯得落差更大。

物價上漲主要受到兩大趨勢影響：一為經濟經歷全球疫情衝擊後首度復甦，二為製造業重要原料供應短缺，製造商仍在加速擴大產量；許多家庭收到諸多補助，又連月居家避疫，現在則開始大肆消費，進一步帶動消費者需求。

許多經濟者學預期通膨會逐漸回穩，維持在聯準會訂定的2%通膨率，但也有部分經學者擔心，經濟加速復甦，加上消費者支出帶動強勁需求，通膨率也會水漲船高。

聯準會下周將會晤，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)將與同仁討論，如何在疫情後充滿挑戰的經濟環境中，達到穩定物價和全面就業的兩大目標。

雖然當局承諾會維持接近零的利率，直到經濟達到最大就業量，而且稍高於2%的通膨率能維持一段時間為止，不過費城聯準銀行總裁哈克(Patrick Harker)上周鬆口說：「也許至少要來思考一下削減政策了。」

若勞工薪資不漲，高通膨可能損害購買力；雖然通膨短期飆高不可能造成長期衝擊，但情況若遲未改變，可能迫使聯準會減少經濟支持，股市可能下跌，恐釀新一波經濟衰退。

目前聯準會仍認為高通膨率只是暫時情況，供應瓶頸緩解後就會有所改善；投資人10日似乎未因高通膨率而動搖，公債殖利率下跌，美股上漲。

共和黨人怪罪高通膨是因為寬鬆貨幣政策所致，以及拜登政府大肆發放紓困金與投資基礎建設支出。

國會參院財政委員會共和黨參議員柯瑞柏(Mike Crapo)表示：「這是經濟衰退後最大的物價年增率，大規模紓困支出是主要原因。聯邦進一步的支出提案，增稅扼殺工作機會，這些都不是經濟復甦的解方。」