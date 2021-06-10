我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

拜登訪歐 副國務卿薛曼：攜手盟國 抗中威脅

記者張筠／華盛頓報導
薛曼表示，拜登訪歐將重點鞏固民主國家之間的關係，對抗中國和俄羅斯，且有望重啟與伊朗的核談判。(論壇視頻截圖)
薛曼表示，拜登訪歐將重點鞏固民主國家之間的關係，對抗中國和俄羅斯，且有望重啟與伊朗的核談判。(論壇視頻截圖)

美國總統拜登9日出發訪歐，同日美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)在華府智庫表示，終止新冠疫情是美國的當務之急，因此需加速與歐盟國家的疫苗合作，美國也會繼續攜手盟國，共同抵制中國在科技、經濟、人權等方面的威脅，但因美中在氣候變遷和防疫方面仍有合作必要，美國會與中國「盡可能合作並維持應有的競爭」，此外拜登政府預計本周末將重啟與伊朗的核談判。

薛曼9日在「跨大西洋趨勢」論壇中表示，拜登總統任內首度訪歐，與七大工業國集團(G7)、北大西洋公約組織(NATO)等夥伴舉行峰會，將重點鞏固民主國家之間的關係，探討防疫、氣候變遷等議題，並與盟國重新評估與北京政府的關係，對抗中國和俄羅斯。

薛曼表示，中國之於美國「更像對手(rival)而非盟友(partner)」，在科技、網路安全、人權、經濟等議題上，中國不斷威脅他國利益，甚至動盪世界局勢，「美國會和中國盡可能合作，同時維持應有的競爭(be as collaborative as we can be, be as competitive as we should be)」，美方將團結盟國抵制中國的威脅。

對於歐盟國家應如何看待美中之間的「新冷戰」，薛曼表示，美國不願限制(hold back)中國的發展，也盼望中國能在國際秩序中參與各類活動，美方尋求持續、雙向的對話，但國際秩序是多國建立的，若中國威脅他國經濟、科技等利益，或持續在新疆、台灣問題方面霸道行事，美方不會讓步。

薛曼表示，美中關係非常複雜，相應需要複雜的策略，既需要合作也難免有競爭，當下的合作空間包括防疫和氣候問題，「美國希望了解新冠病毒的真實來源，這也符合中國利益」，而若要防止氣候持續變暖，中國的合作對美國及其他國家都很關鍵。

薛曼說，NATO是美國與歐盟國家之間的安全保障，預計未來幾天美國和盟國也將重啟與伊朗的恢復「聯合全面行動計畫」(JCPOA)的核談判，不過18日的伊朗總統選舉仍給該對話增添變數。

美國 中國 拜登

上一則

華裔教授胡安明被控隱瞞與中國關係 受審第1人

下一則

拜登出訪 媒體專機被「蟬」身 延誤起飛7小時

延伸閱讀

拜登1.7兆基建案卡關 參議員推9000億元不加稅縮水版

拜登1.7兆基建案卡關 參議員推9000億元不加稅縮水版
駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？

駕車衝國會 致警2死傷 華府維安怎回事？
拜登飛抵英國宣告「美國回來了」 盼拋開敵意與孤立

拜登飛抵英國宣告「美國回來了」 盼拋開敵意與孤立
拜登撤銷川普對抖音微信的禁令 將對外國App做安全審查

拜登撤銷川普對抖音微信的禁令 將對外國App做安全審查

熱門新聞

中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多