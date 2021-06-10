拜登廢除川普時代抖音、微信禁令 但將審查外國App

拜登總統9日透過最新行政令廢除前總統川普對抖音、微信等中國應用程式的禁令。(路透)

拜登 總統9日透過最新行政令廢除前總統川普對抖音(TikTok)、微信(WeChat)等中國應用程式(App )的禁令，但同時也將對這類外國App實行新的安全審查(security review)機制，詳細檢查那些由外國對手掌控的App，是否危及美國 國家安全和美國人民的敏感個人信息，若有必要，再採取適當行動。

白宮9日發布行政令「保護美國敏感信息不受外國對手侵犯」(Protecting Americans' Sensitive Data from Foreign Adversaries)的說明，除了廢除川普政府的抖音、微信禁令，也要求商務部、國務院、國防部、司法部、國土安全部等聯邦機構在認為適當的情況下，在新行政令發布的120天內，提供總統助理和國安顧問，保護美國數據與信息的建議報告；並在180天之內提供行政或立法層面的其他建議，以便應對這些軟體應用程序帶來的風險。

行政令也解釋「外國對手」的定義，意指長期從事不利於美國國安或人民安全行動的外國政府，或非政府勢力的外國人。

華盛頓郵報引述拜登政府資深官員報導，他們仍擔心中國App可能造成的國安威脅，但川普政府原先的禁令面臨多項司法挑戰；至於拜登政府是否有意禁止微信或抖音，該資深官員表示，所有列舉在原先禁令的手機App都符合接受拜登政府新評估的資格。

另一資深官員說，拜登政府致力於保護美國的數據不被外國風險App竊取，其中也包括大型或熱門App，「我認為有很多行動可供商量或實施，以便確保美國的數據獲得全面保護」。

白宮表示，拜登政府致力於促進開放、互用、可靠、安全的網路環境，保護線上線下的人權，並支持活躍的全球數位經濟，但某些國家，包括中國，並不共享這些價值，而是想利用技術和美國的數據對美國造成不容接受的國安威脅，同時推進極權控制與利益。

川普政府去年8月簽署兩項行政令，禁止受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok母公司字節跳動，以及微信母公司騰訊進行任何交易，並要求在美國應用程式商店下架或停止更新這兩個App；但之後遭到用戶提訴，被法官以臨時禁令叫停，實際從未生效。

川普在行政令聲稱TikTok、微信自動抓取地理位置、瀏覽、搜索歷史等大量用戶信息，而收集這些數據可能讓中國共產黨獲得美國人的個人信息，可能讓中國得以追蹤美國聯邦雇員位置，建立個人信息檔案，以進行勒索和商業間諜活動等，並指微信也可能用於有利中共的虛假信息宣傳。