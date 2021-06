亞洲美食餐車遭塗鴉種族歧視詞 猶他州警方調查

猶他州一輛販賣亞洲餐點的餐車被塗上種族歧視用詞。(取自臉書)

猶他州 一輛販賣亞洲餐點的餐車在鹽湖城北部遭人破壞,車身被塗上種族歧視 用詞;警方已以疑似仇恨犯罪著手調查,也呼籲民眾踴躍提供線索,協助破案。

「世界聞名美味食物餐車」(World Famous Yum Yum Food Truck)6日在臉書專頁多張分享照片,並寫道餐車遭人以白色噴漆塗鴉,寫著種族歧視用詞。「世界聞名美味食物餐車」以菲律賓式及亞洲美食為主要產品。

臉書專頁發文寫道:「我們不會讓仇恨阻止我們分享我們的文化。」

猶他州雷頓市(Layton City)警察局警官霍克姆(Tracy Hokum)說,警方透過社群媒體得知這起事件。他也呼籲知道有關這起事件任何訊息的民眾與警方聯繫;他說,到目前為止尚未鎖定任何嫌犯。

「世界聞名美味食物餐車」經營團隊發表聲明感謝社區的愛心;聲明中也表示,已經重新油漆餐車,蓋掉塗鴉。

「世界聞名美味食物餐車」經營團隊已經重新油漆餐車,蓋掉塗鴉。(取自臉書)

雷頓市市長裴特洛(Joy Petro)接受當地廣播電台KSL訪問時說:「我們城市不應該是這樣的。」

亞裔 民眾遭受歧視的事件雖然引發全國關注,也有許多反對仇恨亞裔的政治運動推出,但統計顯示,仇恨亞裔的事件並未消減。

非營利組織「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」(Stop AAPI Hate)論壇指出,從2020年3月至2021年3月間,共計收到6600多件仇恨亞裔事件通報,其中肇事者後來遭到刑事起訴或民事官司的比例極少。通報案件當中,有12%是肢體攻擊,10%則為侵犯民權,例如職場歧視及拒絕提供服務等。

聖貝納迪諾加大(California State University, San Bernardino)仇恨及極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)公布研究報告指出,警方接獲的仇恨亞裔犯罪案件通報,2021年第一季足足增加164%。