華裔教授胡安明被控隱瞞與中國關係 受審第1人

田納西大學教授胡安明被控隱瞞與中國的關係，以便從太空總署取得資助。(美聯社)

田納西大學機械航空生物醫療工程系教授胡安明(Anming Hu)被控隱瞞與中國 的關係，以便從太空總署(NASA)取得資助，本周起在田州諾克斯維爾市(Knoxville)聯邦法庭受審，預計持續兩星期；胡安明也是司法部以類似理由逮捕多名華裔科學家和研究人員後，受審的第一人。

胡安明於去年2月27日被捕，被控三項電信欺詐和三項虛假陳述罪，最高面臨20年監禁，但他拒絶認罪。

胡安明在被起訴前任教於田納西大學，研究直徑只有頭髮千分之一的奈米材料技術，以組合各種金屬材料，此技術可應用於渦輪發動機、印刷形複雜電子感測器等。

透過田納西大學牽線，胡安明拿到NASA資助11萬元，幫助其開發金屬感測器的3D列印技術，及採集火星樣本回地球所需的渦輪渦輪發動機技術等。

但檢察官指控，胡安明在該大學參與研究的同時，也是北京 工業大學雷射工程研究院人員，參與由中國政府資助的項目，帶領研究團隊在中國拿到十多個專利；但胡向學校稱他沒有參與任何涉及中國的商業合作。

檢察官說，胡安明在2017年為他在中國的學生寫致其他美國 大學的推薦信時，就明白表示自己是北京工業大學雷射工程研究院講座教授，而且麾下有奈米技術的研究團隊。

依聯邦法律，NASA不得資助由中國政府控制的大學或企業，因此檢察官指胡安明的行為構成詐欺及虛假陳述；但檢方迄今沒有指控胡安明幫助中國從事間諜活動，或是利用他在田納西大學工作時收集到的信息為中國政府服務。

胡安明在法庭上拒絕認罪；辯護律師洛莫納科(Philip Lomonaco)指聯邦調查局(FBI)曾誘導辦案，認為檢察官係「以隱瞞與中國往來為藉口，打擊美國大學研究人員，企圖讓美國大學畏於聘用外國出生的學者教授」，以「取悅司法部」。

一些亞裔團體則擔憂此案是美國「排華」的象徵，例如「亞美公義促進中心」(Asian Americans Advancing Justice)等；胡安明的家人也堅持他是「愛國的」。

田納西大學教務長佐姆奇克(John Zomchick)作證說，他親自審查了胡提交的信息，其中包括幾封推薦信，引用了胡與中國學生和中國研究人員的合作，以及他與北京工業大學的聯繫。

前總統川普2018年開始針對華裔學者並逮捕多人，指北京利用他們竊取美國高校的知識產權，並警告警惕他們的間諜活動。