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白宮供應鏈體檢：半導體太依賴台灣了

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安會主管國際經濟與競爭力的資深主任哈雷爾7日在白宮記者會上說明糾察隊功能，左為白宮發言人莎奇。(路透)
白宮國安會主管國際經濟與競爭力的資深主任哈雷爾7日在白宮記者會上說明糾察隊功能，左為白宮發言人莎奇。(路透)

白宮8日針對強化供應鏈彈性發布成果清單，美國貿易代表戴琪將建立一支貿易糾察隊，抓出關鍵供應鏈的不公平貿易作法，中國是目標之一；但在半導體部分也提到，美國半導體產量銳減，美國與美國主要盟友均依賴台灣生產，帶來新的漏洞，半導體應與日本及南韓合作。

美要與日韓合作 投資韓企170億

根據這項成果清單，美國將與製造和使用半導體的公司合作，改善供應鏈管理；商務部支持750億美元的私部門投資，用於國內半導體製造研發，商務部將持續促進半導體製造商、供應商和用戶端的訊息透明；對外爭取日韓合作，包括南韓企業投資170億美元。

白宮與國會連續採取多項措施，對抗來自中國崛起的國家安全威脅。(路透)
白宮與國會連續採取多項措施，對抗來自中國崛起的國家安全威脅。(路透)

路透報導提到，資深官員並未透露如何立即緩解電腦晶片缺貨危機。

根據成果清單，戴琪(Katherine Tai)將建立一支貿易糾察隊，對於關鍵供應鏈出現不公平貿易作法，進行單邊或多邊的執法行動，以強化美國和盟友的供應鏈彈性。

白宮國安會主管國際經濟與競爭力的資深主任哈雷爾(Peter Harrell)表示，戴琪手上工具有關稅和其他手段，糾察目標包括中國。

此外，白宮表示，商務部將評估啟動一項攸關國家安全的232調查，目標鎖定馬達與其他工業運用的重要原料釹磁鐵；路透報導，這項原料大多自中國進口。

哈雷爾在白宮記者會表示，與USTR業務相較，這支糾察隊更針對特定產品及其供應鏈脆弱之處，透過貿易手段強化；針對釹磁鐵的調查，就是一個例子。

美國貿易代表戴琪將建立貿易糾察隊，對關鍵供應鏈出現不公平貿易作法，進行執法行動。...
美國貿易代表戴琪將建立貿易糾察隊，對關鍵供應鏈出現不公平貿易作法，進行執法行動。(美聯社)

戴琪將設「糾察隊」劍指中國貿易不公

白宮表示，除了成立糾察隊與工作小組，拜登總統也將舉行一場涵括美國主要盟國與合作夥伴的政府官員與私部門代表的全球論壇，探討供應鏈彈性，制定共同應對之策。

拜登2月底下令檢視半導體、高蓄電電池、稀土和藥品等關鍵供應鏈的風險，白宮8日發布成果清單，拜登要求各政府部門一年後還要就國內製造業的缺失及應對之策，提出更全面的報告。

有關稀土，白宮表示，國防部已宣布投資中國以外最大稀土元素開採和加工公司，以提供幫助應對氣候變遷所需材料。

至於關鍵藥品，白宮表示，衛生部將投入6000萬元，建立公私聯盟，從聯邦食品藥物管理局(FDA)的清單中，選出50到100種關鍵藥品，強化其國內生產。

至於汽車電池，白宮指出，美國能源部將發表鋰電池計畫國家藍圖，把電池供應鏈納入10年期的全政府計畫中發展；能源部將在本月舉辦一場圓桌會議討論，也會撥款170億美元支持國內廠商，鼓勵擴廠增能。

白宮表示，未來將透過近6000億元的聯邦合約購買力，強化國內關鍵產品的供應鏈；並投入1億美元，建立關鍵供應鏈的學徒制度，確保美國勞工就業。

美國貿易代表戴琪將建立貿易糾察隊，對關鍵供應鏈出現不公平貿易作法，進行執法行動。...
美國貿易代表戴琪將建立貿易糾察隊，對關鍵供應鏈出現不公平貿易作法，進行執法行動。(美聯社)
白宮與國會連續採取多項措施，對抗來自中國崛起的國家安全威脅。(路透)
白宮與國會連續採取多項措施，對抗來自中國崛起的國家安全威脅。(路透)

供應鏈 白宮記者會 美國

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