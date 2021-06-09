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強化科技業對抗中國 參院通過2000億法案

編譯郭宣含／綜合8日電
參院8日通過2000多億元的抗中法案，確保芯片等供應獨立。圖為手持半導體的拜登總統今年2月簽署行政命令，調查芯片供應情況。(路透)
參院8日通過2000多億元的抗中法案，確保芯片等供應獨立。圖為手持半導體的拜登總統今年2月簽署行政命令，調查芯片供應情況。(路透)

參院兩黨8日罕見以68比32票壓倒性通過一項對抗中國影響力漸長的「美國創新和競爭法案」(US Innovation and Competition Act)，對美國技術、科學和研究撥款投資逾2000億元，以提升美國半導體生產，並加強人工智慧等技術發展，藉此因應主要來自中國的國際競爭。

該法案尚需經眾院通過才會送給拜登簽署；眾院外交委員會主席米克斯(Gregory Meeks)5月也在眾院提出相對應的法案，但目前不清楚是否會表決該法案。

民主黨為了繞開共和黨反對與阻礙，日益面臨改變參院規則的壓力，此時參院兩黨齊力推動對抗中國競爭的法案實屬罕見；無黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)是民主黨黨團中唯一反對該法案的成員，19名共和黨參議員隨民主黨員投下支持票。

此案通過對參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer，紐約州)來說是一大勝利，他共同起草並大力支持此案；對於承諾執政政策會爭取兩黨支持的拜登總統也是一項好消息，不過他也遭批評單方面推動其政策。

舒默指出，這項大獲支持的法案旨在對抗中國在諸多面向的影響力，而且將「大幅提升美國創新，並為未來多個世代留下競爭優勢。」

此法案重點之一是分配500億元給商務部，透過研究和獎勵計劃支持半導體發展與製造；該法案將擴大投資約2500億元，多數支出會在立法的前五年兌現。

支持者力讚這是美國科學研究界數十年來的最大投資案；美國半導體製造率從1990年37％，緩緩下降至今日的12%，隨著全球晶片短缺，也威脅美國供應鏈。

「美國創新和競爭法案」因國殤日休會而延後進行最終表決，以配合共和黨批評人士，留下更多時間考量其顧慮。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnel，肯塔基州)等高層共和黨人連周警告，除非該案修正案獲更多共和黨人支持，否則將予以阻擋；麥康諾8日表決該案前，又批評舒默太快結束該法案討論，而且法案不完善，但他仍強調此案很重要，不僅影響許多重要面向，更決定美國未來數十年的戰略立足點。

美國 參院 共和黨

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