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參院「抗中新法」6重點 確保技術創新不落下風

編譯郭宣含／綜合8日電
參院8日通過2000多億元的抗中法案，確保芯片等供應獨立。圖為手持半導體的拜登總統今年2月簽署行政命令，調查芯片供應情況。(路透)
參院8日通過2000多億元的抗中法案，確保芯片等供應獨立。圖為手持半導體的拜登總統今年2月簽署行政命令，調查芯片供應情況。(路透)

參院8日通過「美國創新和競爭法案」(US Innovation and Competition Act)，尚待眾院表決通過才會交由拜登總統簽署成法；以下為此法案的幾大重點。

半導體製造

此案提供五年逾500億元補助半導體製造，除了與中國競爭，也盼解決全球晶片短缺而影響汽車、智慧手機等產品供應鏈的問題。

NSF研發

國家科學基金會(NSF)將獲得約810億元投資，包括成立新指導會委員會而且五年有290億元經費，發展人工智慧、機器人學和生技等十大領域；另有100億元將用於大學科技中心和創新研究院，能源部也會獲得170億元的能源相關供應鏈的研發經費。

科技中心與5G

商務部可獲五年100億元成立區域科技中心計畫，且第三座科技中心必須位於鄉村地區；此法案也提供15億元加速5G創新技術。

必要原料買國貨

此案要求聯邦資助的基礎建設計畫，必須使用美國生產的鋼鐵、製品與建築原料；目前部分聯邦計畫並無此要求。此法案要求政府單位必須提供為期至少兩年的合約購買個人防護設備(PPE)，以鼓勵美企生產此類產品。

根據此法案，聯邦政府也會成立新的「美國製造辦公室」，審核「購買美國產品法」的豁免產品。

州政府抗中經濟政策

美國企業界長期指控中國實施不公平貿易手段，以竊取智慧財產權並強迫技術轉移；此法案將指導州務卿，公布各州在中國持有且使用上述不公作法的所有企業，同時加強美國與日本、澳洲等區域夥伴的合作，停止靠竊取智慧財產權而製造的產品進口。

此法案也讓總統全權制裁竊取美國商業機密以圖利的個人或實體，以及制裁支持或為中國發起網攻、侵害美國資安的外國實體或個人；另外也會成立跨機構專案小組，因應中國對美國市場操縱，並資助中國的獨立媒體。

太空探索

國家航空暨太空總署(NASA)獲得部分經費，包括用於人類登月計畫、延長國際太空站授權至2030年，以及指導NASA提案研發深度太空探索所需的太空衣。

美國 中國 太空

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