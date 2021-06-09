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印太總監：台灣要具體改革 強化自身嚇阻能力

記者張文馨／華盛頓報導

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)8日表示，美國將持續提供台灣關鍵防衛軍資，但台灣需要採取具體步驟改革，「讓台灣能更快速、較不引戰(less inviting)且更明確地增強自身全面嚇阻能力。」

彭博報導，國務卿布林肯(Antony Blinken)在參院表示，當美國關注大型武器系統，也應當將注意力集中在協助台灣強化不對稱戰力，他也提到改革後備軍力。

坎伯8日受華府智庫新美國安全中心(CNAS)邀請，出席線上論壇表示，聯邦參議員最近訪問台灣，有助展現「美國與台灣站在一起。」

坎伯說，美國最重要能做的就是強化足以維持台海穩定，且讓台灣和平生存的威嚇力，美國依然相信，美中台過去數十年發展出最好框架，美國將通過一系列步驟保持兩岸穩定，包括宣示明確戰略目標、信守台灣關係法，以及讓印太盟國認可台海穩定重要性，美國將協調一致行動保持穩定。

前總統川普的副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)8日出席參院軍事委員會聽證會時表示，台灣面臨的危機越來越大；他在書面證詞建議美國國會與國防部，應盡快加倍撥款，阻止共產黨武力脅迫台灣，國防部必須維持能阻止中國武力犯台、造成既成事實的能力。

博明表示，軍事危機的風險正在加大，若台灣失守、民主不存，對美國的權力、影響力和繁榮來說，風險是最大不過的了。

坎伯重申美中競爭下仍有合作空間，美國不希望對中政策陷入仇外心理；過去一兩年來，是中國自己製造問題，不是美國。

坎伯表示，中國軍事化南海、對全球外交採取更專斷的態度等種種政策，都會引起全球對北京的反對，這一點中國外交圈明白，但他無法回答，中國領導人核心圈是否了解。

坎伯日前表示，中國領導人習近平打破中共40年來的集體領導制度，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅雖主責外事，實際上不在核心圈。

美國 台灣關係法 中國

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