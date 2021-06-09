拜登基建法案與共和黨協商破局 轉攻中間派

由於基礎建設法案談判宣告破局，拜登 總統8日決定不再與西維吉尼亞州 聯邦參議員 雪莉‧卡皮托(Shelley Moore Capito)率領的共和黨參議員協商小組繼續對話，將改變策略，聚焦中間路線派參議員，爭取獲得跨黨派支持的法案。

過去幾周，卡皮托等人與白宮持續討論，但最後對於法案規模、計畫內容以及預算來源等，依舊沒有共識。

拜登對於這對期間以來的協商做出結論，認為卡皮托等共和黨籍參議員並不願意投注更多經費修建全國道路、橋梁及其他公共建設，也沒有針對基礎建設法案的預算來源提供具體建議。

根據媒體報導，拜登接下來希望爭取中間路線派參議員支持，為基礎建設法案再加把勁。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)8日發表聲明，雖客氣稱許卡皮托的努力，但也表示，拜登已知會卡皮托，協商小組最後一次提出的提議，「無法滿足整修全國道路橋梁、為乾淨能源預做準備以及創造就業等方面的需求。」

莎奇表示，共和黨方面不願支持規模較大的基礎建設計畫，讓拜登感到失望；拜登最初提出的基礎建設計畫藍圖規模為2.3兆元，但在協商過程中，拜登同意縮減1兆元，但共和黨參議員卻只願加碼1500億元。

隨著時間流逝，民主黨如今面臨憑一己之力通過所有重大法案的迫切感；拜登8日也徵詢眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)、參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)意見，討論7月在參院發動預算決議案表決的可能性。

卡皮托8日則發表聲明表示，不願讓步的是拜登：「感謝拜登總統願意花這麼多時間與心力協商，最後他選擇不接受非常紮實的重點式基礎建設配套法案，而是終止了與我們之間的對話。」

拜登結束與卡皮托協商小組談判的同時，另闢途徑與過去這段期間也在為基礎草擬提案的中間路線派參議員接洽。

莎奇證實，拜登8日已分別與共和黨籍路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)、民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、民主黨籍亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)談話，並且呼籲這三位參議員「持續進行原本的工作」，為跨黨派基礎建設法案繼續努力。

莎奇表示，拜登本周啟程前往歐洲參加七大工業國(G7)高峰會議，但將持續與這幾位參議員保持聯繫，拜登也指派白宮高層官員與參議員們面對面討論，設法草擬協議。

卡西迪在推特發文寫道：「任何基礎建設法案都應該獲得跨黨派支持。」他在推文中也表示，與拜登談話時曾要求基礎建設法案並須納入防洪以及能源條款。