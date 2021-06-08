我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

民調：拜登的移民政策 滿意度高於川普

編譯柯立偉／綜合7日電

最新民調顯示，雖然拜登總統就任之初，其較為寬鬆的移民政策多被質疑成效不彰，但數個月過去，相關政策施政滿意度達46%，比起前任川普總統的39%高不少。值得注意的是，雖然拜登的移民政策比川普更受歡迎，但仍低於整體滿意度的54%。

這項Spectrum News-Ipso的民調也顯示，副總統賀錦麗(Kamala Harris)的施政滿意度兩極化；民眾對賀錦麗移民政策的施政滿意度，有41%的受訪者滿意、40%不滿意。除說明移民政策敏感外，也顯示賀錦麗需要面對過去副總統不須面對的民意考驗。

就移民的具體政策而言，川普直接興建美墨邊界圍牆。這種簡單粗暴的方式在一開始廣受民眾支持，使民眾對移民問題的不滿有宣洩出口。但當大眾冷靜下來，這種治標不治本的行為也不再受民眾歡迎。

民調結果顯示，反對繼續興建邊界圍牆的受訪者約47%，高於支持的44%，而拜登總統現行「無證兒童盡速與在美親戚團聚」、「成年偷渡客一律遣返」等政策，支持度約44%，高於不支持的35%。

除上述政策外，副總統賀錦麗也在訪問拉美期間，與瓜地馬拉總統共同宣布美國將成立「反人口販運」工作小組，要從根本上解決拉美移民湧入的問題。司法部表示，這個反人口販運小組，將結合檢察官與移民官的力量，共同打擊長期氾濫於美墨邊境的人口販運集團。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說：「跨國人口販運的問題不只對我國國境安全構成嚴重威脅，也使這些尋求移民的偷渡客暴露在生命危險之中。因此反人口販運工作小組將結合司法部與國土安全部跨部會的力量，調查並起訴這些組織性人口販運集團。」

移民 賀錦麗 偷渡客

上一則

美新增確診降至1.5萬人 70%成人接種目標 還差1800萬人

下一則

訪瓜地馬拉 賀錦麗：訪美墨邊境只是作秀

延伸閱讀

選2024？川普：考慮找德桑提斯 取代潘斯

選2024？川普：考慮找德桑提斯 取代潘斯
民調：拜登移民政策 滿意度超川普

民調：拜登移民政策 滿意度超川普
世界晚報／9月不再發額外失業津貼 拜登：合理

世界晚報／9月不再發額外失業津貼 拜登：合理
政策轉彎？額外失業津貼9月結束 拜登：合理

政策轉彎？額外失業津貼9月結束 拜登：合理

熱門新聞

中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
美國聯邦驅逐客禁令將在本月到期，圖為倡權人士去年進行抗議。（美聯社）

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

2021-05-31 21:37
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

中國製造新冠病毒？佛奇：電郵被「斷章取義」曲解

2021-06-04 00:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術