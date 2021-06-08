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訪瓜地馬拉 賀錦麗：訪美墨邊境只是作秀

編譯洪毅／綜合7日電
正在瓜地馬拉訪問的副總統賀錦麗(右)7日表示，她之所以未到訪美墨邊境，是因為這只是個「華麗的作秀」，而不是真正在解決問題。(美聯社)
正在瓜地馬拉訪問的副總統賀錦麗(右)7日表示，她之所以未到訪美墨邊境，是因為這只是個「華麗的作秀」，而不是真正在解決問題。(美聯社)

副總統賀錦麗試圖解決美墨邊境問題，6日啟程前往瓜地馬拉，在7日與瓜地馬拉總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)會面時表示，她之所以未到訪美墨邊境，是因為這只是個「華麗的作秀」，而不是真正在解決問題；此外，賀錦麗也向瓜地馬拉民眾喊話「別跑過來」。

賀錦麗向記者表示，她「實地造訪這裡」，與當地國家領導人討論「我們能做些什麼」，這才是「重要、實際」而有「實質成果」的；「我將持續專注於這些工作，而不是那些華麗的作秀上」。

賀錦麗也在記者會中明確向瓜地馬拉民眾喊話：「別跑過來」；賀錦麗表示，反制非法移民是政府的「優先事項之一」，她相信「任何」非法入境者都會被邊境執法單位潛返。

不過賀錦麗也說，他們的目標是要幫助瓜地馬拉民眾「在自己的家園找到希望」；在會談中，雙方宣布將建立安置中心，接納被潛返的瓜地馬拉民眾，調查及打擊毒品走私、人口販運、貪汙腐敗，還有開發瓜地馬拉及墨西哥邊境、建立「有序移民」的計畫等。

賀錦麗表態目前無意造訪美墨邊境的做法，引來共和黨人抨擊；聯邦眾議員唐納斯(Byron Donalds)說，賀錦麗不願造訪美墨邊境的真正原因是「她將被迫承認她跟總統造成的危機」；聯邦參議員史考特(Rick Scott)說，賀錦麗此舉「可恥」，且是對邊境執法人員的「冒犯」。

眾院共和黨黨團領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)則說，不履行對美國邊界社區民眾的責任，而跑去鑽研所謂「造成移民的根本問題」，這種「非常規」做法，不過是個「可疑的政治決定」，試圖擺脫應承擔的移民問題。

企圖穿越邊境的無證移民人數在4月為17萬8000人，尚未有明顯緩解跡象；主管邊境事務的賀錦麗能否解決當前危機，將是她未來能否挑戰總統大位的關鍵。而此行的成敗目前仍是未知數，尤其考慮到瓜地馬拉貪腐嚴重，國務卿布林肯(Antony Blinken)還曾指控賈麥岱操縱國內檢察官辦案。

副總統賀錦麗(左)7日與瓜地馬拉總統賈麥岱(右)會面時，呼籲瓜地馬拉民眾「別跑過...
副總統賀錦麗(左)7日與瓜地馬拉總統賈麥岱(右)會面時，呼籲瓜地馬拉民眾「別跑過來」。(美聯社)

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