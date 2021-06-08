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最高法院：非法入境臨時保護身分者 禁申請綠卡

記者羅曉媛／華盛頓報導
最高法院大法官7日一致裁定，聯邦移民法律禁止非法進入美國的臨時保護身分者(TPS)申請綠卡。圖為民眾當天在最高法院外參觀。(歐新社)
最高法院大法官7日一致裁定，聯邦移民法律禁止非法進入美國的臨時保護身分者(TPS)申請綠卡。圖為民眾當天在最高法院外參觀。(歐新社)

最高法院大法官7日一致裁定，聯邦移民法律禁止非法進入美國的臨時保護身分者(TPS)申請綠卡；但合法入境的臨時保護身分者，不受此項裁決影響，仍可申請成為永久居民。

這是最高法院對薩爾瓦多(El Salvador)公民桑切斯(Jose Santos Sanchez)與國土安全部案的裁決，桑切斯1997年非法入境美國，美國政府在2001年核發臨時保護身分，他早前申請綠卡被拒後上訴。

大法官艾蕾娜‧卡根(Elena Kagan)在最高法院意見書(Opinion of the Court)寫道，桑切斯非法入境美國，未經過移民官員檢查和授權(inspection and authorization)，之後也在未獲得合法許可的情況下工作，直到2001年獲得臨時保護身分。

卡根指出，此案關鍵在於「臨時保護身分是否能在不計較其非法入境的前提下，獲允成為永久居民」，最高法院表示不可以；她寫道，臨時保護身分給予外國人非移民身分，但不代表接收他們，所以臨時保護身分不能讓非法入境者有資格申請綠卡。

此判例回答了「非法入境，並因人道主義原因獲得臨時保護身分者，是否可按照移民法被美國接收(admit)、成為永久居民」的問題，而最高法院的決定是「不行」；但合法入境的臨時保護身分者，不受此影響。

臨時保護身分適用於來自戰亂或災害國家的外國人，在母國危害持續期間，可合法在美國生活、工作，目前全美約有來自12個國家的40萬臨時保護身分者，包括：薩爾瓦多、海地、宏都拉斯、緬甸、尼泊爾、尼加拉瓜、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、葉門。

目前國會眾院已通過相關法案，讓臨時保護身分者有可能成為永久居民，但該法案在參院前景渺茫；移民團體表示，因人道主義來美的許多人已在此生活多年，子女也在此出生、是美國公民，並在美國紮根。

美國公民 移民團體 非法入境

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