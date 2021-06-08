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麗茲錢尼批川普：對總統大選的謊言 與中共一致

記者張聲肇／綜合報導
共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼7日再度批評川普前總統，指他對總統大選的謊言，與中共形容美國民主的說法一致，「是很危險，很傷害國家」的言論。(美聯社)
共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼7日再度批評川普前總統，指他對總統大選的謊言，與中共形容美國民主的說法一致，「是很危險，很傷害國家」的言論。(美聯社)

共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼說，前總統川普對總統大選的謊言，與中國共產黨形容美國民主的說法一致，「是很危險，很傷害國家」的言論。

錢尼在7日播出的The Axe Files播客節目中說，「你聽聽看現在川普談話所用的言詞，基本上與中共所用的一樣，例如他談美國和我們的民主，當他說我們的制度不行，說我們的制度無法傳達人民的意志，說它是失敗的制度，中國政府就是這麼說我們的」。

錢尼說：「這是很危險，也很傷害國家的......也是不真實的。」

近一個月前，錢尼在眾院共和黨黨團的領導職位被拔掉，主要因為她反川普的立場。她不斷提醒大家川普有關2020選舉錯誤的說法，尤其說他的勝選被偷走，她堅決不買帳，川普因此懷恨在心。

她在國會黨團領導人職務被取代後，誓言「竭盡所能，讓這位前總統永遠不再接近白宮」。

錢尼說，川普煽動元月6日的國會暴亂，是歷任總統當中，違背總統誓詞最嚴重、最惡名昭彰的舉措，少數黨領袖麥卡錫議員還到佛州海湖莊園拜見這種犯過「最危險」罪行的總統，「我實在想像不出任何說的過去的理由。」

她的談話5日錄製完成，7日播出。她認為麥卡錫等共和黨政治人物，在川普犯下煽動國會暴亂這等罪行後，還爭相跑到海湖莊園求他出來領導共和黨，「在我看來，不可原諒。」

其實，麥卡錫在暴亂一周後，還公允的說，他雖然不贊成彈劾川普，但川普還是要對「煽動暴民攻擊國會」一事，「負起責任。」

但又過了約兩周，麥卡錫卻跑到海湖莊園和川普商議明年其中選舉策略，據有線電視新聞網(CNN)報導，川普只著重如何對付錢尼。

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