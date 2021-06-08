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川普盟友 在賓州多地提出非官方驗票

編譯林育正／綜合7日電
賓州州參議員鎖定三個川普輕鬆勝選的郡，提議讓民營公司免費查驗選票，做法跳脫官方體制。不過並未發現選舉存在瑕疵。(美聯社)
賓州州參議員鎖定三個川普輕鬆勝選的郡，提議讓民營公司免費查驗選票，做法跳脫官方體制。不過並未發現選舉存在瑕疵。(美聯社)

儘管距離總統大選結束已逾半年，但共和黨人仍舊熱衷終拜登總統是否合法當選的話題。有川普盟友就在賓州多個州提出非官方驗票，現在也有越來越多共和黨人，懷抱陰謀論質疑大選結果。

去年12月下旬，在賓州川普取得優勢的郡，官員開始接到共和黨州參議員的電話，詢問郡是否願意接受自願驗票。川普的盟友堅信，若驗票過程發現選舉系統出現疏漏，代表拜登可能透過不正當手段贏得選舉。

賓州州參議員就鎖定三個川普輕鬆勝選的郡，提議讓民營公司免費查驗選票，做法跳脫官方體制。最後位於馬里蘭州邊界，川普贏得近86%選票的富爾頓郡(Fulton County)接受請求。當地教師特威迪(Dayton Tweedy)說：「他們可能覺得這是個友善的小地方，如果出問題，那就能對選舉合法性提出質疑。」

到了2月，進行驗票的公司Wake TSI 提出初步報告，表示選舉「公正有效率」，程序遵照聯邦規範，並未出現不尋常的事件。不過最終版本的報告，卻讓人起疑，當中寫道「這不代表選舉沒有問題，謹代表郡選舉委員會與郡選舉主任未有疏漏。」

而在全美各地，則有一群尋求踏入政壇的共和黨人，紛紛公開質疑總統大選的合法性。當中部分人士認為，必須導正充滿缺失，導致選舉結果不公的選舉系統；也有人贊成驗票，力挺共和黨官員在搖擺州設定更嚴格的投票條件。這批新一代的共和黨人認為，拜登並非美國合法的民選領導人。

目前為止還無法得知，共和黨內部不願承認選舉結果的風向，以及支持挑戰選舉結果的聲量將持續多久。這也顯示共和黨內部的現況，若新一代候選人想出頭，在一定程度上，至少不公開反對選舉陰謀論。他們必須擁有更嚴格的投票條件，並支持更寬鬆的挑戰選舉結果條件。

內華達州共和黨籍州眾議員候選人彼德斯(Sam Peters)就說：「我想知道選舉是不是公開透明，確認結果過程無虞。」

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