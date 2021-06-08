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貝佐斯下月遊太空 兄弟同行…票價拍賣喊到320萬元

記者張聲肇、編譯郭宣含/綜合7日電
亞馬遜創辦人貝佐斯宣布將在7月20日，搭乘自家Blue Origin太空公司的太空船，執行第一趟載人太空任務。（路透）
亞馬遜創辦人貝佐斯宣布將在7月20日，搭乘自家Blue Origin太空公司的太空船，執行第一趟載人太空任務。（路透）

電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)7日宣布，他將在7月20日搭乘自家藍源公司(Blue Origin)打造的火箭太空船「新謝帕德號」(New Shepard)，展開該公司的首次載人飛行，他的弟弟馬克‧貝佐斯(Mark Bezos)也將同行；該公司5月開放外界競標成為此趟飛行首位乘客，至今已吸引143國近6000人，截至7日最高價喊到320萬元。

57歲的貝佐斯預計在卸下亞馬遜執行長15日後，7月20日將搭上新謝帕德號，為藍源公司展開首次載人飛行；他7日表示與弟弟同行更具意義，「我打5歲起就夢想太空旅行，7月20日那天，我將與弟弟、我最好的朋友一起展開最偉大的冒險。」

新謝帕德號已成功試飛過15趟，火箭名是為了紀念美國首位太空人謝帕德(Alan Shepard)，而選在7月20日則是為了紀念「阿波羅11號」太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)和艾德林(Buzz Aldrin)登月52周年。

謝帕德在1961年搭乘「水星號」(Mercury)太空船完成首趟載人的次軌道飛行太空計畫，飛行時間比藍源公司預定時間長5分鐘，但新謝帕德號太空船則十倍寬敞，每個座位都有一扇太空船史上最大的窗戶。

這個六人座的太空船的乘客除了貝佐斯兄弟，還有一名透過網路義賣抽獎「中獎」乘客，目前尚不清楚其他乘客身分；新謝帕德號將從德州西部基地升空，10分鐘的旅程將乘客送到離地面65哩高的太空，不會環繞地球，立即返航。

藍源公司尚未宣布新謝帕德號的普通票價，但在5月5日展開三階段的線上拍賣，競標者可在第一階段競標時喊出任何價錢，第二階段線上競標到10日結束，最後於12日舉行最終直播線上拍賣；所得將捐給藍源公司的慈善基金會。

目前該競標已吸引來自143國近6000人參加，截至7日下午3時，喊價已飆至320萬元。

位於華盛頓州肯特(Kent)的藍源公司同時也正積極研發軌道火箭，並以首位繞地球一圈的美國太空人葛倫(John Glenn)為名。

若一切照貝佐斯計畫進行，貝佐斯將成為第一位靠自身投資火箭科技上太空的億萬富豪，搶先太空探索公司(SpaceX)創辦人馬斯克(Elon Musk)和英國富豪布蘭森(Richard Branson)。

馬斯克擬在9月展開首次私人太空飛行，這類繞軌道行程通常持續數日，還會到國際太空站，單人票價高達數千萬元；布蘭森也打算在今年展開太空飛行，他7日恭賀貝佐斯，並在推文表示兩家公司「正打開通往太空之路，令人驚奇！」

太空人 貝佐斯 美國

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