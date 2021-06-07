「報復性」復甦？服務業活動指數 5月躍24年新高

服務業活動指數於5月上升至64，達24年來的新高，後勢持續看好。（Getty Images）

美國供應管理協會(Institute for Supply Management，ISM)最新報告指出，服務業活動指數 (index of services activity)自4月的62.7，於5月上升至64，達24年來的新高，後勢持續看好。

服務業活動指數只要超過50，便指向發展擴張。ISM報告中的報告中，18個服務業調查皆顯示成長強勁，目前的商業敷素、訂單以及就業狀況皆非常穩定。不過報告也清楚指出，目前商業的擴張速度，可能使服務業有些跟不上腳步，包括訂單塞車，物流配送服務緩慢，難以確保勞力與商品數量。

不過以對抗新冠肺炎疫情的進度，以及經濟復甦的強度，目前服務業的榮景並不算太讓人意外。根據聯邦疾病防治中心 (CDC)數據，全美完整接種的成人已從4月下旬的39%，在5月下旬攀升至51%。5月與4月相比，新冠確診案例也已不到一半。

而且在5月，CDC也已宣布完整接種的民眾，在多數場所已不需戴口罩，使各州開始鬆綁各項防疫措施。近日天氣也逐漸轉暖，讓更多民眾能享受在戶外用餐。

不過這波復甦還只是剛開始，6月將有更多民眾持續接種疫苗 ，包括在上個月放行的12至15歲青少年。按照英國和以色列的經驗，當多數民眾接種疫苗，全美的確診案例、住院以及死亡人數，將在未來幾周快速下降。

如此一來，民眾對外出、返回辦公室、剪髮、與朋友相聚和家人一同旅行將感到更加自在。而服務業內部也將面臨龐大競爭，必須取得人力與原料，而這一切才剛開始。