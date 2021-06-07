退稅來了 失業勞工近期入帳 1300萬民眾將陸續收到

2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

2020年曾經領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅 。國稅局 (IRS)表示，上周已處理領取失業救濟金而申報所得稅的280萬民眾退稅案件。這些民眾都在今年3月中旬前便完成所得稅申報，但後來「美國救援法案」(American Rescue Plan)則讓某些失業補助列為免稅收入(nontaxable)。

國稅局表示，去年曾領取失業救濟，但在「美國救援法案」出爐前已完成所得稅申報的1300萬民眾，將可收到退稅。國稅局上個月公布的估計人數則為1000萬人。

不過，國稅局指出，並不是所有符合退稅資格的民眾，都可以領到退稅入帳，某些民眾如果原本就有欠稅，這筆退稅將直接用做抵扣。

國稅局表示，失業救濟金退稅第一波發放對象是沒有被撫養人的單身人士，因為這些納稅人的稅表 相對單純。國稅局表示，夫妻合併報稅以及報稅戶主(heads of household)由於稅表涉及子女或其他被撫養人，因此要過一陣才會收到退稅。

國稅局表示，下一波失業救濟金退稅的發放時間是6月中旬。國稅局表示，暑假期間將持續處理失業救濟金退稅案件，處理順序則是從最單純的稅表開始，接下來才進入較為複雜的稅表。

退稅金額多少與納稅人個人收入高低有關、收入中有多少是來自於失業救濟金，以及納稅人屬於哪一個稅收級距(tax bracket)。

根據媒體報導，許多去年曾領過失業救濟金的納稅人，迫切需要這筆退稅的來臨。目前仍在就學、住在俄亥俄州艾克隆(Akron)的社群網站經理里爾利(Nicholas Lilley)便說，估計至少可拿2000元退稅。李爾利與丈夫去年因為疫情雙雙丟掉大學工作，領取失業救濟金。里爾利後來已經以兼差身分復職，但他的丈夫仍然待業中，失業津貼到6月底即將結束。

為了貼補家用，里爾利與丈夫當起送餐平台DoorDash快遞員，最近一次送餐途中把車子弄壞了。里爾利打算將退稅用來修車，不過一直未收到退稅。

里爾利說，完成報稅後，原以為5月可收到退稅，可是到現在望眼欲穿仍未收到，「我不禁想著，到底要拖多久呢？」