葉倫：高利率對美國經濟將是加分 指物價暫時上漲 明年就會下降

財政部長葉倫6日在倫敦受訪表示，美國經濟發展可以接受提高利率。(Getty Images)

結束於倫敦舉行的七大工業國高峰會議(G7)財長會議後，財政部長葉倫 (Janet Yellen)6日接受彭博新聞社(Bloomberg News)專訪時說，拜登總統應繼續推動規模4兆支出法案，就算會引來延伸到明年的通貨膨脹 ，或導致利率升高，也都在所不惜。

葉倫說：「從社會的角度來看，以及從聯準會的立場來看，如果我們處於利息略高的環境，其實是有加分效果的。」

過去幾個月來，有關通貨膨脹已經蠢蠢欲動的各種討論越來越熱烈。包括葉倫在內的經濟專家認為，最近一波物價上漲是因為疫情影響的短期反常現象，例如供應鏈緊縮、經濟重啟之際支出增加等。但另一派學者則認為，聯邦政府砸下數兆預算做為紓困 之用，導致一路上漲的物價再也回不去了。

葉倫受訪時說，拜登的支出法案大約每年將花4000億元，如此金額還不足以造成通貨膨脹延長。她表示，紓困法案帶來的任何暫時價格上漲，到了明年就會下降。

曾任聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席的葉倫說：「我們過去這段期間所對抗的是非常低的通貨膨脹，至於利息則是十年來都太低了。」她指出，希望能回到正常利息的環境，「如果這可以稍微減輕問題，就不是壞事，而是好事」。

消費者價格(consumer prices)在今年4月為止的12個月間，總共增加4.2%。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)近日一直設法說服投資人，絕對不會放棄支持美國經濟。鮑爾及聯準會成員先前曾估計，從現在到2023年主要利率(key interest rate)都將維持在接近於零。

財政部長葉倫6日在倫敦受訪表示，美國經濟發展可以接受提高利率。華爾街反應不一。(Getty Images)

勞工部4日公布最新統計顯示，美國就業在今年5月間出現成長，工資也同時提高，失業率則降到5.8%。

葉倫受訪時說：「我不會放棄下一波法案」。她表示：「下一波法案的主旨並非紓困，而是透過投資解決我們經濟的長期需求。」

財政部官員透露，七大工業國財長與中央銀行主管今年5月28日曾舉行電話會議，葉倫在會中被問到對於通貨膨脹有何看法。官員指出，葉倫說明今年內的價格上漲應該屬於暫時性，與會財長及央行主管最後也都同意她的論點。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點