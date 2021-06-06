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外星人造訪地球？NASA局長指示探討「幽浮之謎」

編譯徐薏茹／綜合5日電
因應國防部將向國會提交UFO調查報告，太空總署署長尼爾森指示研究人員著手研究不明飛行物。(歐新社)
因應國防部將向國會提交UFO調查報告，太空總署署長尼爾森指示研究人員著手研究不明飛行物。(歐新社)

美國國家航空暨太空總署(NASA)新任局長尼爾森(Bill Nelson)表示，沒有人清楚海軍先前觀察到的高速不明飛行物(UFO)是什麼，連NASA的高層也不知道，他不認為這些不明飛行物是外星人造訪地球的證據，但他也承認完全排除其可能性為時甚早。

尼爾森接受有線電視新聞網(CNN)訪問時的評論與國防部預計將在本月稍後公布的報告相呼應，國防部報告的知情人士告訴CNN，美國的情報人員沒有找到不明飛行物為外星飛船的證據，但調查員也未得出這些神秘飛行物究竟為何的確切評估。

尼爾森說：「我們不知道那是否是外星生物，我們不知道是否是敵人，我們不知道是否是光學現象；根據海軍飛行員的描述來看，我們不認為是光學現象，所以最重要的是我們想知道真相。」

NASA新聞秘書麥吉尼斯說，尼爾森並未籌組正式的特別小組調查不明飛行物，但他指示研究員在覺得有必要時進一步探討相關問題。

麥吉尼斯承認不明飛行物的研究可能與無根據的陰謀論產生負面連結：「實際上並沒有很多數據，科學家應該自由地跟隨這些線索，這不應該被汙名化」「這真的是一個相當有趣的現象，很顯然美國人對這有興趣，所以科學家若想要調查，那他們應該這麼做。」

尼爾森表示，NASA並沒有直接與國防部合作最新報告，但如果NASA科學家能夠在辨識不明飛行物方面取得進展，「國防部會知道。」

NASA科學任務局副局長祖布臣(Thomas Zurbuchen)日前說，他不認為不明飛行物是科技先進的外星文明證據。

NASA人類探索與行動任務理事會副局長露德斯(Kathy Lueders)則打趣說：「如果有誰知道怎麼做出這樣的太空船設計，我很樂意和你談談。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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