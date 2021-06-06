1947年愛州首發現UFO 如今不再是笑談

哥倫比亞廣播公司節目「60分鐘」曾採訪目擊UFO並拍下影片的前海軍軍官。(Getty Images)

「不明飛行物」俗稱「幽浮」(Unidentified flying objects，UFO)，長期以來都是政界及媒體忽視、甚至當作笑話看的話題；但是現在，從前政府要員到主流媒體，UFO已不再是個笑話，正逐漸成為值得討論的議題。

「紐約時報 」報導，公認的「現代」UFO目擊事件發生在1947年6月24日，愛達荷州一名飛行員阿諾德(Kenneth Arnold)回報，在華盛頓州雷尼爾峰(Mount Rainier)看到九個圓狀物體以超音速飛行，「飛碟」(Flying saucer)之名也因此不脛而走。

報導指出，必須要釐清的是，「不明飛行物」與所謂「外星人」沒有直接關係；當時政府未必全然信任阿諾德的目擊，但仍為此啟動「信號計畫」(Project Sign)的機密項目，其理由為擔心這可能是蘇聯的先進武器。

1970年代發布的該計畫藍皮書顯示，政府在1952年至1969年間共調查約1萬2000件UFO目擊事件，其中有701件為「無法解釋」；自此之後，UFO便再也不是政府會嚴肅討論的議題之一，至少從目前已公開的訊息來看是如此。

此形勢在2007年出現變化，在聯邦參議員雷德(Harry Reid)的要求下，國防部 得到2200萬元的資助，啟動名為「先進航天威脅識別計畫」(AATIP)的機密項目；此項目直到2017年才曝光。

國防部的動作並未結束，去年成立「不明空中現象專案小組」(UAPTF)項目取而代之，該小組旨在「調查、分析、歸檔可能威脅國家安全的不明飛行物」，試圖消除外界「當笑話看」的氛圍，以鼓勵民眾「看到什麼就說什麼」。

在去年2.3兆紓困 法案的要求下，國防部長及國家情報總監須在本月底前，將政府目前對UFO的已知訊息解密，這是近來主流媒體增加討論此議題的原因之一。

不少前政府要員近來開始在主流媒體上大談UFO議題；前國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)3月在福斯新聞上說，目擊事件「比已公開的要多得多」，且當中許多事件「難以解釋」；前總統歐巴馬則在CBS的談話節目上說，天空中存在「我們無法確知為何物」的物體。

民間組織「國家UFO報告中心」(NUFORC)彙整的數據顯示，去年UFO目擊事件比2019年多了15%，達到7200件；但是該中心表示，「與往年一樣」，幾乎所有目擊事件都有合理解釋，而事件數量大增，可能是因為新冠疫情期間，許多民眾晚上只能待在家裡仰望夜空。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點